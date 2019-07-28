"Kardeşlerimize karşı yüzümüz ve alnımız açık"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeliler ile ilgili "Bizim kardeşlerimize karşı yüzümüz ve alnımız açıktır çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın sınırlarımıza kardeşlerimizin zoraki geldikleri ilk dakikadan itibaren tavrı, ensar ve muhacir olmuştur. Dünya yalnız bıraksa da birileri yanlış anlasa da birileri yanlış anlatsa da birilerinin hoşuna gitmese de kim ne yaparsa yapsın bizim bu anlayıştan vazgeçmemiz mümkün değildir." dedi.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya gelen Soylu, hiç kimsenin kendi topraklarından ayrı kalmak istemeyeceğini belirtti.

Suriye'de gelecek ve ümitlerini kaybedenlerin bulunduğunu anlatan Soylu, Suriyelilerin yaşadığı zulüm ve vahşi davranışların bedelini dünyanın muhakkak ödeyeceğini söyledi.

Soylu, Suriye'de büyük bir travma yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu travmanın sadece Suriye içeresinde olduğunu düşünmek elbette ki büyük bir yanılgıdır ve yanlıştır. Burada buna seyirci kalanlar da bu travmanın bilinmelidir ki müsebbidirler. Maalesef dünya burada iyi bir sınav vermemiştir. Bizim kardeşlerimize karşı yüzümüz ve alnımız açıktır çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın sınırlarımıza kardeşlerimizin zoraki geldikleri ilk dakikadan itibaren tavrı, ensar ve muhacir olmuştur. Dünya yalnız bıraksa da birileri yanlış anlasa da birileri yanlış anlatsa da birilerinin hoşuna gitmese de kim ne yaparsa yapsın bizim bu anlayıştan vazgeçmemiz mümkün değildir. Dünya nasıl bir insanlık sınavıyla karşı karşıya kalmış ve bunda maalesef bu insanlık sınavını da kaybetmişse biz de bir insanlık sınavıyla karşı kaşıya kaldığımızı bilerek hareket ettik."

- "Uyum politikası yürütmeye çalışıyoruz"

Bugün Türkiye'de 3 milyon 639 bin Suriyelinin geçici koruma kapsamında bulunduğunu, bunların 100 bininin de kamplarda olduğunu dile getiren Soylu, "Hem kamplarda hem de kamp dışında olan kardeşlerimizle önemli bir uyum politikası yürütmeye çalışıyoruz. 2011'den beri Türkiye, ayakları yere basan ne yaptığını bilen bir göç politikası yürütmektedir. Bu kampların kurulması bunlarla ilgilidir. Tüm kardeşlerimizin kayıt altına alınması bunlarla ilgilidir. Eğitim, sağlık, mesleklendirme, diyanet ve birçok politika bu başlık altında gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Bakan Soylu, Suriyeliler konusunda yapılan çalışmaları anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizde bulunan mülteci sayısının çok altındaki sayıda bulunan Avrupalı ülkeler ciddi krizler yaşarken Türkiye, 8 yıldır Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu meseleyi iyi yönetmiştir. Özellikle kampları değerlendirdiğimizde, kendi dünya örnekleriyle karşılaştırıldığında aradaki fark bazen yüzde 1 konumundadır. Bizim genel değerlendirmemiz, Suriye sizin yaşayabileceğiniz, huzurunuzun devam edeceği ve can, mal, namus korkunuz ve baskı olmadan özgür bir şekilde yaşayacağınız hale gelmesini temin etmektir. Onun için gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde ve diğer bölgelerde aynı zamanda da uluslararası alandaki gayretlerimiz tam anlamıyla sürmektedir."

Bakan Soylu, Suriyelilere "Sizin torunlarınız ve çocuklarınız, bizim çocuklarımız ve torunlarımız bugünleri hatırladıklarında hem sizleri hem de bizleri şükranla yad edecektir, buna inanıyoruz. Onların oluşturacakları dostluk ve kardeşlik o kadar kuvvetli olacak ki bir daha bu coğrafyada kötülüklere müsaade etmeyecektir." şeklinde konuştu.

Kanaat önderlerinden Hüssam Eddin Tatari de Türkiye'ye ve halkına teşekkürü, açtığı fabrikada hem istihdam sağlayarak hem ülkenin ekonomisine katkı sağlayarak yaptığını belirtti.

Muhammed El Sayir de ensar ve muhacir kardeşliğinin yaşandığı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkenin güzel insanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Bakan Soylu daha sonra Suriyeli misafirlerin konteynerlerini ziyaret etti.

Burada misafirlerin sorunların dinleyen Soylu, ardından Geçici Barınma Merkezi Halk Eğitim Merkezi'nde incelemede bulundu.