Kardeşleri ayıran kaza Kayseri’de tırın çarptığı otomobilde bulunan iki kardeş hayatını kaybetti.

Kayseri’de tırın çarptığı otomobilde bulunan iki kardeş hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya yolu Tomarza yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal E.(60) yönetimindeki 38 PN 176 plakalı otomobile henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 31 HJ 430 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil refüje girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte,otomobilde bulunan kardeşi Cemal E. (65) ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Tır şoförü gözaltına alınırken, kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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