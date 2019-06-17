Kardeşinin kafası kesilince ülkesinden kaçtı

Adana’da 19 kaçak göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerden biri, teröristlerin kardeşinin kafasını kestiğini bu nedenle ülkesinden kaçtığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaya olarak giden 19 kaçak göçmeni gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ihbar edilen bölgeye gittiğinde 13’ü Afgan, 4’ü Pakistan ve 2’si Bangladeşli olmak üzere 19 kaçak göçmenle karşılaştı.

Polis, yaptığı araştırmada, bir şahsın kaçak göçmenleri otoyolun Ceyhan çıkışına kadar getirip burada "Adana’ya geldiniz" diyerek indirip kayıplara karıştığını göçmenlerin ise 40 kilometre yürüyerek Adana’ya geldiğini belirledi. Kaçak göçmenler incelenmek üzere polis tarafından Sarıçam Polis Merkezine getirildi.

Bu sırada Afanistan uyruklu Ayub Sayed ülkelerinde can güvenliği olmadığı için Türkiye’ye kaçtıklarını belirterek, "Teröristler benim 18 yaşındaki kardeşimin başını kesti. Ben de kaçıp buraya geldim. Ülkemizde savaş var. Kimsenin can güvenliği yok" dedi.

Sayed Türkiye’ye gelebilmek için 3 bin lira para verdiklerini vurgulayarak, "Afganistan’dan Pakistan’a oradan İran’a, İran’dan da Türkiye’ye geldik. Ancak İran sınırından Türkiye’ye geçmek için 75 kilometre yürümek zorunda kaldık. Bizi Adana’ya getirdiklerinde de 40 kilometre yürüdük" diye konuştu.

Göçmenler yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.