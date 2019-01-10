Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye Bakanlık sahip çıktı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, 74 yaşındaki Hacı Yıldırım ve sağlık sorunları nedeniyle el arabasında taşıdığı kız kardeşi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Varlık Mahallesi'nde tek katlı toprak evde yaşayan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım ile 72 yaşındaki kardeşi İmmi Tüten, hurdacılık yaparak geçimini sağlıyor.

Hacı Yıldırım, sağlık sorunlarından dolayı yürüyemeyen kız kardeşini el arabasına bindirip maaşını çekmeye gittiği sırada durum vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlar durumu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatı üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik aileyi evinde ziyaret etti.



Hacı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'da Varlık Mahallesi'nde tek katlı toprak evde kız kardeşi ile birlikte yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

El arabasıyla hurdacılık yaptığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ev işlerini kız kardeşimin ayağındaki rahatsızlığından dolayı ben yapıyorum. Devlet yetkililerinden yardım bekliyorum. Kız kardeşimin çocukları yok. Hayatında bir tek ben varım. Durumum iyi değil. Geçimimi zor sağlıyorum. Devlet yetkilileri evime gelerek evime baktı. İnşallah en kısa zamanda bizlere yardım yapılır. Allah herkesten razı olsun."

Maaşını aldığını fakat hırsızların peşini bırakmadığını aktaran Yıldırım, eşyalarının hırsızlar tarafından çalındığını söyledi.

Hacı Yıldırım'ın kız kardeşi İmmi Tüten ise yaklaşık bir yıldır ayağındaki rahatsızlığından dolayı yürümekte zorlandığını anlattı.

İki kez evlendiğini dile getiren Tüten, "Çocuğum hiç olmadı. Şu an ağabeyimle yaşıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı ev işlerini de yapamıyorum. Sobayı bile yakamıyorum. Ağabeyim beni el arabasına bindirip hurda topluyoruz. Evimizi geçindiriyoruz." dedi.

Tüten, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini kaydetti.

- Çalışma başlatıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik de Bakanlığın talimatı üzerine Hacı Yıldırım'ın kız kardeşi İmmi Tüten'i sağlık kontrollerinin ardından bakımevine yerleştireceklerini, Hacı Yıldırım'a ise maddi ve manevi destekte bulunacaklarını belirtti.

Çelik, ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi için girişimde bulunduklarını ifade etti.