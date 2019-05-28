0553 313 94 23

Caninin kardeşinden şok iddia: Numara yapıyor!

İzmir’de anne-babasını siyanürlü limonatayla öldüren cani evlat, geçici şizofren teşhisiyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardeşi Emircan ise, "O psikopat hasta değil. Bu anlaşılacak ve hapiste çürüyecek" dedi.

28 Mayıs 2019 Salı 10:00
Caninin kardeşinden şok iddia: Numara yapıyor!

İzmir Bayraklı'da anne ve babasını siyanürlü limonata içirerek öldüren, iki kardeşini de öldürmeye teşebbüs eden Mahmut Can Kalkan'ın, cezaevinde bir gün kaldıktan sonra şizofren teşhisi konduğu için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine, kardeşi Emircan Kalkan büyük tepki gösterdi. Abisinin asla hasta olduğuna inanmadığını, onun cani, psikopat ve uyuşturucu müptelası bir katil olduğunu söyleyen Emircan Kalkan, yaşananları anlattı.

Şizofren teşhisi konulan Kalkan'ın hastaneye sevk edildiğini öğrendiği anda acısının ikiye katlandığını söyleyen Emircan Kalkan, "Ama prosedür böyleymiş, üç aylık tedavinin ardından hastaneden rapor çıkacak ve bu kişinin manyak bir katil olduğu anlaşılacak. Ben o psikopattan şikayetçiyim, Türk adaletine güveniyorum, en ağır cezayı alacak. Deli numarası yapıyor, o çok tehlikeli bir katil, raporda da deli değil, katil olduğunun ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Sadece bir gün kaldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi, 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle anne, baba ve kardeşlerine limonata hazırlamıştı. Gözü dönmüş caninin verdiği zehirli limonatayı içen baba Mehmet (46) ve anne Fatma Kalkan (39) ölmüş, içmek istemedikleri limonata üzerlerine dökülen Emircan (16) ile Mehmet Taha Kalkan (4) ise yaralanmıştı. Taburcu edilen 2 kardeş dedelerinin yanına gönderilirken, şizofren teşhisi konulan Mahmut, Buca Cezaevi'nde bir gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

'Sakın ha ölmesin'

Kalkan'ın gerçekten şizofren olup olmadığının, üç aylık bir tedavinin ardından, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde hazırlanacak heyet raporuna göre karar verileceği öğrenildi. Avukat Çiler Koşar, "Heyet raporunda cezai ehliyeti yoktur" tespiti yapılırsa kişiye ceza verilmez" şeklinde konuştu.

Katil zanlısı Mahmut Can Kalkan'a sağlık raporunda geçici olarak şizofreni tanısı konulduğunu hatırlatan, öldürmeye çalıştığı kardeşi Emircan Kalkan, "Tamamen prosedür gereği hastaneye sevk edildiği bize iletildi. Ben bir an önce layık olduğu yere, hapishaneye gönderilmesini bekliyorum. Üstsoydan akrabayı öldürmek suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, kardeşilerini de kasten öldürmeye teşebüsten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağını duydum. Bu dava sürecinin takipçisi olacağım. O katil, bundan sonraki yaşamını demir parmaklıklar arkasında çürüyerek geçirsin, sakın ha sakın ölmesin, çünkü ölmek onun için kurtuluş. Yaşasın ama gün ışığı görmesin, tek isteğim bu" dedi.

(Yeni Asır)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 10:00
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Mahmut Can Kalkan
  4. İzmir Bayraklı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
    1. Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
    2. Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale..
    3. Sanatçı Mehmet Pala: Sanatçılık adı..
    4. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    5. Trump’tan Abe’ye F-35 teşekkürü
    6. Ege, bu hafta sıcak geçecek
    7. Çaldıran’da 5 ton 625 kilo inci kefali..
    8. Borsa, güne yükselişle başladı
    9. Trabzonspor, yabancılardan en fazla..
    10. Terör yuvalarına büyük harekat
    11. Kardeşinden şok iddia: Numara yapıyor
    12. Japonya’da bıçaklı dehşet
    13. Kuzey Ege’dekiturizmciler uyardı:..
    14. Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı..
    15. Yeni askerlik sistemi silah..
    16. Huzur ortamının sağlanmasıyla..
    17. Ordu’da define avcıları yakalandı
    18. Öğrenciler sanayicilerden iş..
    19. Aydın MHP İstanbul’un fethini kutladı
    20. Asya borsaları
    21. (Özel) Avcılar’daki ölümlü kazanın..
    22. Turkcell, Avrupa'dan 2 ödülle döndü
    23. Binali Yıldırım bombayı patlattı! 1...
    24. Gündüz programları aileyi ifsad ediyor
    25. Tarihi bölgeden 350 ton atık toplandı
    26. 65 yaşındaki adam ATV altında kalarak..
    27. Mühendis Prof. Dr. Mardinoğlu TÜSEB..
    28. Atak helikopterlerinin desteğiyle..
    29. TÜSEB Başkanlığına mühendis bilim..
    30. Muradiye’de 500 metre manyat ağ ile 5..
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız