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Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü, işitme engelli abla konuştu: "İçeceğime bir şey atıp beni uyuttu"

Bursa’da işitme engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren genç yeniden hakim karşısına çıktı.

17 Mart 2019 Pazar 10:41
Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü, işitme engelli abla konuştu: "İçeceğime bir şey atıp beni uyuttu"

Bursa’da işitme engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren genç yeniden hakim karşısına çıktı. Son duruşmada tanık olarak ifade veren abla, "Beni evine çağırdı, içecek ikram etti. İçtikten sonra kendimden geçtim, uyandığımda kıyafetlerim yoktu” dedi.


İşitme engelli ablası B.P.’ye (29) tecavüz eden şahsı öldürmekten Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında ’adam öldürmek’ suçundan ömür hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf P.’nin (27) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatları Ali Demir ve Engin Kara ile öldürülen Mehmet Kocadoğan’ın babası Necmettin Kocadoğan, annesi Necmiye Çim, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu. İşaret dili tercümanı bilirkişi huzurunda tanık sıfatıyla ifade veren B.P., “Mehmet ile aynı iş yerinde tanıştım, sevgili olduk. Beni evine davet etti. Gittiğimde içecek ikram etti. Kendimden geçtim. Uyandığımda elbiselerimin olmadığını fark ettim. Fotoğraflarımı çekmiş, sonra tehditler başladı. Yanına gitmek zorunda kalıyordum. Evlenme vaadiyle beni oyalıyordu” dedi.


Öldürülen Mehmet Kocadoğan’ın ailesi ve avukatının sanığın cezalandırılmasını istediği duruşmada mütaalasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olayda tasarlama suretiyle öldürme eylemine dair delil bulunmadığını belirterek, sanığa haksız tahrik altında adam öldürmek suçundan müebbet, ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Taraf avukatlarına savunma için süre verilen duruşma ertelendi.


Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde işitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit eden Mehmet Kocadoğan’ı şikayet etmek için polis merkezine gitti. Konuşamayan ablasına ifade verirken yardımcı olmak için refakat eden Yusuf P. (27), ablasının ifadelerinde Kocadoğan’ın ablasına tecavüz ettiğini öğrendi. İfadeden sonra Kocadoğan’ı arayıp konuşmak istediğini söyleyen Yusuf P, buluştuğu Kocadoğan’ı yanındaki tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Yusuf P’nin yargılanması sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:41
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