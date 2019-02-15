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Kardeşi sırtından vurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişi, kardeşi tarafından sırtından pompalı tüfekle vuruldu.

15 Şubat 2019 Cuma 15:44
Kardeşi sırtından vurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişi, kardeşi tarafından sırtından pompalı tüfekle vuruldu.


İddiaya göre, Kahta ilçesine bağlı Susuz Tarla köyünde yaşayan Halil İbrahim A. (25) ile kardeşi Eyüp A. evde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Daha sonra diğer odaya gidip pompalı tüfeği alan Eyüp A., kardeşi Halil İbrahim A.’yı sırtından vurdu. Sırt ve omuz bölgesine iki mermi isabet eden Halil İbrahim A. ağır yaralandı.


Yakınları tarafından otomobille Kahta Devlet Hastanesine getirilen yaralıya ilk müdahale yapıldı. Durumu ağır olan yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Olay sonrası kaçan Eyüp A.’nın yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:44
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