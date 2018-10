Kardeşi Mehmet Ali Erbil'in durumunu açıkladı

Mehmet Ali Erbil, 19 Ekim'de evinde düşerek yaralanmış, kaburgasının akciğerine batması sonucu acil ameliyata alınmıştı. Tedavisi sırasında 16 yıldır mücadele ettiği hastalığı yeniden nükseden ve durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, ikinci kez uyutuldu. Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Dr. Yeşim Erbil, ağabeyinin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

'Bu ağır ve ciddi bir tablo'

"Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu ağır ve ciddi bir tablo olduğu için 3-5 günde tamamen iyileşmeyi bekleyemeyiz. Yoğun bakımda bulunan her hasta için bu geçerlidir. 7.5 litre kanama olan bir insanda doğal olarak kalp, akciğer, böbrek fonksiyonları bozulabilir. Yapılan tedaviler ve önlemler hep bu yönde. Şu an organ fonksiyonlarında bizi telaşlandıracak bir bozulma yok. Hepsini atlatacak ben inanıyorum, dualarınız onu ayağa kaldıracak. Abim güçlüdür onu bekleyen evlatları, bizler ve sizler varsınız."