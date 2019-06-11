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Kim Jong-un'un üvey kardeşi 'CIA ajanı çıktı'

2017 yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında düzenlenen suikast sonucu öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın CIA için çalıştığı öne sürüldü.

11 Haziran 2019 Salı 09:06
Kim Jong-un'un üvey kardeşi 'CIA ajanı çıktı'

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, konuya dair bilgisi olan isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyi Kim'in, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile bağlantısının olduğu belirtildi.

Haberde, Kim'in Şubat 2017'deki Malezya seyahatinin, buradaki bir CIA muhbiriyle görüşme amaçlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret edildi.

İddialara ilişkin CIA yetkilileri açıklamada bulunmadı.

Malezya'da 2 senedir süren Kim Jong-namsuikastı davası kapsamında yargılanan Endonezyalı sanık Siti Ayşe hakkındaki suçlamalar mart ayında düşürülmüş, Vietnamlı sanık Doan Thi Huong da geçen ay tahliye edilmişti.

Kim Jong-Nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı.

Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli ise Malezya'dan kaçmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:06
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