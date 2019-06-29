Kardeşeli Derneği kurban bedelini açıkladı

Kardeş Eli İnsanı Yardım Derneği (Kardeşeli), Kurban Bayramı için vacip kurban kampanyasını 1 Temmuz itibariyle başlatacaklarını açıkladı.

Kardeş Eli İnsanı Yardım Derneği (Kardeşeli), Kurban Bayramı için vacip kurban kampanyasını bu sene de devam ettirdiklerini duyurdu. Dernekten yapılan bilgilendirmede; kurulduğundan yılında itibaren her sene ihtiyaç sahiplerine yurtiçi veya yurtdışında kurban bağışına bu sene de devam edilecek. Kurban kampanyası 1 Temmuz itibariyle başlayacak.

Dernek Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, yaptığı açıklamada; "Kurban; birliği, beraberliği, hali anlamayı, vefakârlığı ve paylaşmayı gösterir bize. Bir yetimin bir mahzun kalbin sevincine, mutluluğuna, samimi duasına ortak eder bizi. Yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine huzur, bizlere bereket sağlar. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Ramazan ayı çalışmalarının ardından Kurban bayramı için vacip kurban kampanyasının 1 Temmuz itibariyle başlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere kampanyayı iki farklı şekilde yürütecek olan derneğimiz, bağışçıların hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurbanınız, ocağında yemek pişiremeyen annelerin, evini geçindiremeyen boynu bükük babaların ve hayatında henüz et yememiş yetimlerin bulunduğu ihtiyaç sahibi bölgelerde kesilsin, onlara da bayram olsun" dedi.

Uganda, Moritanya, Gazze, Yemen ve Türkiye olmak üzere istenilen bölge için hisse bağışında bulunulabileceğinin bilgisini veren dernek, fiyatları ise şöyle açıkladı;

Türkiye’de bir küçükbaş bedeli; 675 TL

Türkiye’de bir hisse bedeli; 1000 TL

Afrika’da bir hisse bedeli; 475 TL,

Afrika’da bir küçükbaş bedeli; 575 TL,

Gazze ve Yemen’de kurban bedeli; 1000 TL

Kurban bağışı nasıl yapılıyor?

Dernek; yardımseverlerin bağışları derneğe ulaştıktan sonra yardımseverleri arayarak vekâlet alıyor. Kurbanlar, uzman veteriner hekimler eşliğinde İslami usullere uygun olarak kesiliyor. Kesildiğine dair mesaj olarak yardımseverlere bilgi veriliyor ve sonrasında resim ve videosu gönderiliyor. Daha fazla bilgi almak isteyen yardımseverler; Kardeş Eli İnsani Yardım Derneğine ilgili telefonlardan veya kardeseli.org.tr adresinden ulaşabilecek.