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Selin vurduğu Pakistan'da çökmeler can aldı! Ölü ve yaralılar var

Kardeş ülke Pakistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde bina ve çatı çökmeleri sonucu toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

01 Ekim 2019 Salı 15:35
Selin vurduğu Pakistan'da çökmeler can aldı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan’da şiddetli yağışların yola açtığı sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Pencap'ta bina çöktü

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin başkenti Lahore’da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle bir bina çöktü. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, enkaz altında kalan en az 4 kişiyi ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çöken binanın çok eski ve hasarlı olduğu konusunda binada yaşayanların daha önce uyarıldığı ancak binayı tahliye etmedikleri belirtildi.

Çatı çökmesi 5 can aldı

Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde ise şiddetli yağışlar nedeniyle bir binanın çatısı çöktü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA), bu yıl Temmuz ve Eylül ayları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen kazalarda 230 kişinin hayatını kaybettiğini, 1890 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:35
  1. şiddetli yağışlar
  2. Pakistan
  3. sel felaketi
  4. Pencap eyaleti
  5. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA)
  6. Hayber Pahtunhva eyaleti

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