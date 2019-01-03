0553 313 94 23

Kardeş ülke Sudan'dan açıklama: Yok edilmek isteniyoruz

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkede yaşanan karışıklığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülke güvenliğiyle oynanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:36
Kardeş ülke Sudan'dan açıklama: Yok edilmek isteniyoruz

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, elçilik ve istihbarat talimatlarıyla ülke güvenliğiyle oynanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Beşir, ülkesinin bağımsızlığının 63’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında işçi, meslek ve emekli sendikaları ile Emekçi Kadınlar Derneği üyelerine konuşma yaptı.

Halkının onurlu bir yaşamı hak ettiğini ve bu aydan itibaren maaşları iyileştirmeye başladıklarını belirten Beşir, şunları söyledi:

"Geminin batacağını ve hükümetin düşeceğini söyleyenlere sesleniyorum. Biz geminin batmasını, hükümetin düşmesini isteyenleri değil, bizimle dimdik ayakta durup kenetlenecekleri istiyoruz."

"Sudan, yok edilmek istenen ülkelerin başında"

Ülkesinin 21 yıldır ekonomik ablukaya maruz kaldığını dile getiren Beşir, "Yok edilmeye çalışılan Sudan, Mısır, Suriye, Tunus, Irak, Yemen ve Libya’nın da aralarında olduğu 7 Arap ülkesini kapsayan listenin başında. Bir tek terör olayı yaşanmayan Sudan, terörü destekleyen ülkeler listesinde yer alıyor." diye konuştu.

Ülkedeki "ekonomik sıkıntı"nın varlığını kabul ettiklerini ve hükümetin çözüm için çalıştığını ifade eden Beşir, işçi ailelerine hizmet sağlama, temel ihtiyaçlarını karşılayarak emeklilerin sorunlarını çözme sözü verdi.

Çalışma Bakanı Bahr İdris Ebu Karde de sonraki aşamanın ekonomik sorunları çözmek ve yolsuzlukla mücadele etmek olduğunu söyledi.

İstikrarın garantörü olduğu için Beşir'in yanında durduk"

Hükümete yakın Sudan Sendikalar Federasyonu Başkanı Yusuf Ali Abdülkerim ise gösterilerin "barışçıl olmadığını” öne sürdü.

Abdülkerim, federasyon olarak ülkenin istikrarı ve güvenliğinin garantörü olduğu için Beşir’in yanında durduklarını dile getirdi.

Ekonomik krizin derinleştiği Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, barışçıl olmadığını savunduğu eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü açıklarken, muhalifler 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 göstericinin de gözaltına alındığını belirtiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:36
  1. Sudan
  2. Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 39'a çıktı
    1. GÜNCELLEME - Rusya'daki gaz..
    2. Ormana dalan araçtaki aile ölümden döndü
    3. Çavuşoğlu Irak Dışişleri Bakanı Hakim..
    4. Edirne'de 350 düzensiz göçmen..
    5. Hindistan Arakanlı mültecileri sınır..
    6. Brüksel mahkemesinden Uber kararı
    7. Galatasaray'da flaş ayrılık!..
    8. Kardeş ülke Sudan'dan açıklama: Yok..
    9. "Kadroya geçenler için enflasyon zammı..
    10. Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması
    11. İnternette yeni dönem başladı! AKN..
    12. Cildimiz ile ilgili yanlış bilinenler
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması
    15. Balıkçı ağına takılan sakar meke..
    16. Terör uzmanından Türkiye'ye kritik..
    17. Ders çalışmıyorsa gözlerinde bir..
    18. Marmaris'te sağanak ve rüzgar
    19. Polis memurunun hareketi yürekleri..
    20. Akademisyen Şenel, son yolculuğuna..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti