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"Kardeş, sıkıyönetim ilan edildi"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, darbeciler tarafından alıkonulan Astsubay Mehmet Aydoğan, müşteki olarak yaşadıklarını anlattı- Müşteki Aydoğan:- "Harekat Merkezi'nden ayrılacağım sırada daha önce görmediğim bir yüzbaşıya neler olduğunu sordum. O da 'Kardeş, sıkıyönetim ilan edildi, darbe yapıldı' cevabını verdi"

04 Aralık 2018 Salı 12:55
"Kardeş, sıkıyönetim ilan edildi"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafından alıkonulan Astsubay Mehmet Aydoğan müşteki olarak dinlendi.

Olay tarihinde karargahta nöbetçi olduğunu belirten Aydoğan, birim amiri sanık eski Yarbay Bülent Ak'ın, Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na gitmesini istediğini aktardı.

Aydoğan, söz konusu yere geldiğinde sanıklar eski yüzbaşı Ramazan Karabulut ile eski yarbay Yusuf Köz'ün yanı sıra tanımadığı silahlı astsubayların da olduğunu ifade etti.

Salonda kendisi gibi alıkonulan nöbetçi heyetinden çok sayıda personelin bulunduğunu anlatan Aydoğan, bir süre sonra Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemini (MEDAS) kullanan astsubayın, Harekat Merkezi'ne gitmesi için talimat verildiğini aktardı.

Bunun üzerine silahlı bir askerin kendisini Harekat Merkezi'ne götürdüğünü, sanık Bülent Ak'ın kod numarasını söylediği mesajın, hangi birliklere ulaşacağını sorduğunu aktaran Aydoğan, mesaj kodunun hangi birlikleri kapsadığını bilmediğini söyleyerek mesajı çekmediğini belirtti.

Bu cevabı karşısında Ak'ın kendisine kızdığını dile getiren Aydoğan, "Bülent Ak telefonla bir yerleri arıyordu, araç gönderilmesi için emir veriyordu. Bülent Ak, soru yönelten askerlere, 'Sakin olun, diğer arkadaşlar geliyorlar' cevabı verdi." dedi.

Harekat Merkezi'nden ayrılacağı sırada daha önce görmediği bir yüzbaşıya neler olduğunu sorduğunu, onun da "Kardeş, sıkıyönetim ilan edildi, darbe yapıldı" cevabını verdiğini aktaran Aydoğan, şöyle devam etti:

"Bu duruma anlam veremedim. Zira darbeyi yapan askerse, buradaki askerler neden diğer askerleri rehin alıyor diye düşündüm. Yarbay Yusuf Köz, tutulduğumuz salona gelip, 'Konuşan olursa kafasına sıkın' talimatı verdi. Ramazan Karabulut da benzer ifadeler kullandı. İlerleyen saatlerde isimlerini sonradan öğrendiğim TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumaları da tutulduğumuz yere getirildi. Aslan, kelepçenin ellerini sıktığını söyleyince bir kelepçe daha vurdular ve ağızlarına bant çektiler."

Aydoğan, bir süre sonra darbeciler tarafından alıkonulan Albay Güven Şağban'ın, yapılanın yanlış olduğunu söylemesi üzerine sanık eski albay Erkan Öktem'in, "Güven bey de buradaymış, bize çok çektirdin." dediğini ifade etti.

Daha sonra dönemin Jandarma Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Veli Turan'ı elleri bağlı, rütbeleri sökülmüş bir şekilde gördüğünü belirten Aydoğan, lavabo ihtiyacını karşılamak isteyen rehinelerin salonun girişine kadar sürünerek, gitmek zorunda bırakıldığını dile getirdi.

Darbecilerden şikayetçi olduğunu belirten Aydoğan, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya ara verildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:55
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. darbeci
  4. FETÖ
  5. Fetullahçı Terör Örgütü
  6. Jandarma Genel Komutanlığı
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