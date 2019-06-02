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Kardeş Şehir Bosna Hersek Fojnica’da Ramazan’ın bereketi paylaşıldı

Ümraniye Belediyesi, geleneksel Fojnica iftarlarının 8.

02 Haziran 2019 Pazar 10:52
Kardeş Şehir Bosna Hersek Fojnica’da Ramazan’ın bereketi paylaşıldı

Ümraniye Belediyesi, geleneksel Fojnica iftarlarının 8.sini gerçekleştirdi. Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezi’nde, Ümraniye Belediyesi, Fojnica Belediyesi, Fojnica İslam Meclisi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile kurulan iftar sofrası kardeşlik ve paylaşmanın sembolü oldu.


Gönül coğrafyasıyla her fırsatta temasını sürdüren Ümraniye Belediyesi, kardeş şehir uygulamalarıyla dostluk köprüleri kuruyor. Fojnica ile olan kardeşlik hukukunu 2011 yılında Fojnica’da yapmış olduğu kültür merkezi ile daha kalıcı hale getiren Ümraniye Belediyesi burada sağladığı Türkçe dil kursları, geleneksel sanat kursları ve diğer eğitimlerle önemli bir kültürel paylaşıma aracılık ediyor.


Fojnica Reumal Hotel’de gerçekleştirilen programa; Ortabosna Kantonu Tarım ve Orman Bakanı Salkan Merdzanic, Ortabosna Kantonu SDA Başkanı Asim Mekiç, Fojnica Belediye Başkanı Sabahuddin Klisura, Fojnica İslam Meclisi Başkanı Azem Hüseyinbaşiç, Fojnica Baş İmamı Edin Rojo, Fransisken Manastırı temsilcileri, Kiselak Belediye Başkanı Sayın Miladen, Ümraniye Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Dış İlişkiler Temsilcisi Haydar Karaaslan, Fojnicanın kamu kurumlarının yöneticileri ve Fojnica halkı katıldı.


Kur’an tilavetiyle başlayan program, iftar yemeğinin ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.


Programda bir konuşma gerçekleştiren Fojnica Belediye Başkanı Sabahuddin Klisura geleneksel hale gelmiş olan Fojnica İftarlarını seçim yoğunlu olmasına rağmen bu yıl da sürdüren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür etti. İftar programının iki dost ülke ve iki kardeş şehir için son derece anlamlı olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.


İlahi dinletisiyle devam eden program hediyeleşme ile son buldu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:52
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