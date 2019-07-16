Kardeş şehir Ayvalık Belediyesi’nden Tepebaşı’na ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kardeş şehir Ayvalık Belediyesi’nin Başkanı Mesut Ergin ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Kurthan Gençel ile beraberindeki heyet, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın nezaretinde Tepebaşı Belediyesi’nin proje ve merkezlerini gezdi. Başkan Ataç ve misafirleri, ilk olarak özel gereksinimli bireylerin çalıştığı Gökkuşağı Kafe’de kahvaltı yaptı. Daha sonra Ataç nezaretindeki heyet, gün boyu sırasıyla gezdikleri Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Hayrettin Karaca Parkı, Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi’nin hayata geçirildiği Yaşam Köyü içerisinde bulunan İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi, Alzheimer Konukevi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve belediye binası hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin kendilerine ilham kaynağı olacağını söyledi. Ergin, “Ayvalık Belediyesi’nin kardeş şehri olan Tepebaşı Belediyesi’ni, hem dostluğumuzun gelişimi hem de Ahmet Başkanımızın hayata geçirdiği projeleri yerinde inceleyerek bizlere ilham kaynağı olması için bir ziyaret gerçekleştirdik. Sağ olsun başkanımız da gün boyu bizlere eşlik etti ve Tepebaşı’nda bugüne kadar yapılan çalışmaları bizlere gösterdi. Ellerine sağlık diyorum ve Ahmet Başkanımıza hayata geçireceği daha nice başarılı projelerle ilgili başarılar diliyorum” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’e görevinde başarılar diledi. Başkan Ataç, “Ben ziyaretleri için sevgili başkanımıza ve beraberindekilere teşekkür ediyorum. Başkanımızın da bahsettiği gibi Ayvalık bizim kardeş şehrimiz. Ayvalık’la ilgili bize de düşen şeyler olacak. Bizler de bunları yerine getireceğiz. Ben de sayın başkanımızı önümüzdeki günlerde meclis üyelerimizle beraber ziyaret edeceğim. Bu kardeş şehir ilişkisini, her iki bölgeye de yararlı olması açısından daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Bu nedenle de önümüzdeki dönemlerde başkanımızla sık sık bir araya geleceğiz. Ben başkanıma tekrar görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.