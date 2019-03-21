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Kardeş katili 50 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Adana’da alkol alarak mahalleyi rahatsız ettiği için tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen zanlı, 50 güvenlik kamerası görüntüsü 3 gün boyunca 36 saat izlenip yeri tespit edilerek, gözaltına alındı.

21 Mart 2019 Perşembe 08:39
Kardeş katili 50 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Adana’da alkol alarak mahalleyi rahatsız ettiği için tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen zanlı, 50 güvenlik kamerası görüntüsü 3 gün boyunca 36 saat izlenip yeri tespit edilerek, gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, olay, 19 Mart’ta Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi’nde gece geç saatte meydana geldi. İddiaya göre; alkolik olan Özkan B. (38) ile kardeşi Mehmet Akın B. (26), yaklaşık 6 ay önce yine alkol aldıkları sırada Özkan B. sokağa çıkıp bağırıp küfür ederek mahalleyi rahatsız ettiği için tartıştı. Bu tartışmada Özkan B. kardeşi Mehmet Akın B.’yi bıçakladı. Ancak kardeş oldukları için şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı. 19 Mart günü de iki kardeş yine alkol aldı. Özkan B. alkolü fazla kaçırınca yine sokağa çıkıp bağırıp küfür etmeye başladı. Mehmet Akın B. kardeşini, "Bizi bütün mahalleye rezil ettin bağırıp küfür etme eve gel" diye uyardı. Ancak buna rağmen ağabey bağırıp küfür etmeye devam etti. Bu nedenle kardeşler arasında kavga çıktı. Mahallelinin araya girmesiyle kavga önlendi. Ancak bir süre sonra alkolün etkisiyle Özkan B. tekrar sokağa çıkıp küfür etmeye bağırmaya başlayınca Mehmet Akın B. ile aralarında yine tartışma çıktı. Özkan B. zorla eve getirildi. Ancak evde de devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Kavga bir süre sonra sokağa taştı. Özkan B. ile Mehmet Akın B. kavga ederken anne araya girmeye çalıştı ancak Mehmet Akın B. ağabeyini koltuk altından bıçakladı. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan ağabey bir gün sonra hayatını kaybederken, Mehmet Akın B. olay yerinden kaçtı.



36 saat saniye saniye takip


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Polis zanlıyı yakalamak için önce kaçış güzergahını tespit etti. Bu tespitin ardından polis güzergahta 50 güvenlik kamerası belirledi. Bu kameraların görüntülerini alan polis 3 gün boyuncagörüntüleri saniye saniye izleyerek zanlının Tahsilli Mahallesi’nden, Denizli Mahallesi’ndeki bir arkadaşının evine gittiği saptandı. Bu tespitin ardından saklandığı eve baskın yapılan zanlı yakalandı.


Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının ifadesinde alkollü olan ağabeyinin sokağa çıkıp bağırıp küfür ettiğini belirterek, "Ben onu defalarca uyardım eve getirdim ama o çıkıp bağırmaya devam etti. En son yine çıkıp bağırıp küfür etti ben de uyarınca kavga çıktı. Kavga sırasında elini beline attı daha önce beni bıçakladığı için ben yine beni bıçaklayacak zannedip kendimi korumak için bıçakladım. Ağabeyimi öldürdüğüm için çok pişmanım" dediği öğrenildi.


İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 08:39
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