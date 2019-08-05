Kardeş Erzurum Büyükşehir Belediyesi heyeti, Bahçelievler Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın şehirleşme anlamında geliştirdiği her mahalleye kardeş belediye projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda ilk belediye olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kardeş mahalle olarak belirlenen Bahçelievler mahallesine ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve beraberindeki heyet, Bahçelievler mahallesini gezerek genel durum ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Savcı Sayan, mahallede yapılması planlanan projeler hakkında Erzurum Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri Zafer Aynalı’yı bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’nın çehresini değiştirmek için çeşitli projeler hazırladıklarını ifade ederek, “Kardeş Belediyelerimizden birisi olan Erzurum’u yapmayı planladığımız projeler hakkında bilgilendirerek kendileri için belirlenen mahalleyi gezdirdik. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yapacağımız çalışmaların altyapısını hazırlıyoruz. En yakın zamanda inşallah bunu hayata geçirmek üzere gayret edeceğiz. Bu vesileyle ilimize gelerek mahalleyi ziyaret eden Genel Sekreterimiz Zafer Aynalı ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum.” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise Ağrı’nın şirin mahallesi Bahçelievler’i gezerek gerekli bilgileri aldıklarını belirtti. Aynalı “Kardeş mahallemiz olan Bahçelievler mahallesinin kalkınıp gelişebilmesi için bizlerde imkanlarımız ölçüsünde gereken desteği vereceğiz. Bu kapsamda mahallede yapılması planlanan projeler için gerekli çalışmaları en kısa sürede gerçekleştireceğiz. “dedi.