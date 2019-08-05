0553 313 94 23

Kardeş Erzurum Büyükşehir Belediyesi heyeti, Bahçelievler Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın şehirleşme anlamında geliştirdiği her mahalleye kardeş belediye projesi hayata geçirildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
Kardeş Erzurum Büyükşehir Belediyesi heyeti, Bahçelievler Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın şehirleşme anlamında geliştirdiği her mahalleye kardeş belediye projesi hayata geçirildi.


Bu kapsamda ilk belediye olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kardeş mahalle olarak belirlenen Bahçelievler mahallesine ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve beraberindeki heyet, Bahçelievler mahallesini gezerek genel durum ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.


Başkan Savcı Sayan, mahallede yapılması planlanan projeler hakkında Erzurum Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri Zafer Aynalı’yı bilgilendirdi.


Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’nın çehresini değiştirmek için çeşitli projeler hazırladıklarını ifade ederek, “Kardeş Belediyelerimizden birisi olan Erzurum’u yapmayı planladığımız projeler hakkında bilgilendirerek kendileri için belirlenen mahalleyi gezdirdik. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yapacağımız çalışmaların altyapısını hazırlıyoruz. En yakın zamanda inşallah bunu hayata geçirmek üzere gayret edeceğiz. Bu vesileyle ilimize gelerek mahalleyi ziyaret eden Genel Sekreterimiz Zafer Aynalı ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum.” dedi.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise Ağrı’nın şirin mahallesi Bahçelievler’i gezerek gerekli bilgileri aldıklarını belirtti. Aynalı “Kardeş mahallemiz olan Bahçelievler mahallesinin kalkınıp gelişebilmesi için bizlerde imkanlarımız ölçüsünde gereken desteği vereceğiz. Bu kapsamda mahallede yapılması planlanan projeler için gerekli çalışmaları en kısa sürede gerçekleştireceğiz. “dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor Partizan maçı kadrosunu UEFA’ya bildirdi
    1. Yeni Malatyaspor Partizan maçı..
    2. Tokat’ta BESYO sınav kayıtları başladı
    3. Gözlerine kestirdikleri motosikleti..
    4. Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a..
    5. Malatya Park’ta Bayram alışverişinin..
    6. Volkswagen’in şirket yönetiminden..
    7. Düzenli ve verimli dekorasyon..
    8. 15 yıl babasının sırtında hak aradı,..
    9. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    10. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    11. İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi..
    12. Kırşehir Bağbaşı konutları ne zaman..
    13. Bismil 21 Spor satıldı
    14. Avrupa ikincisi olan 18 yaş altı Milli..
    15. Ankara’da korkunç cinayet
    16. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi..
    17. Kızıl Khmer liderinin cenazesi..
    18. Lösemi hastası Nisa ile yürüme engelli..
    19. Ukrayna devlet başkanı Türkiye'ye..
    20. 11. Büyükelçiler Konferansı
    21. Antalya’da Ocak-Temmuz aylarında..
    22. Binali Yıldırım’dan Bayındır’a..
    23. Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı..
    24. Karboğazı’nda festival coşkusu
    25. Çocuklara sağlık eğitimi verildi
    26. ERHAVDER gökyüzüyle buluşturuyor
    27. Kocaeli'de 5 el bombası ve lav silahı..
    28. MHP’li vekilden doktora şiddete tepki
    29. MHP’li Büyükataman’dan CHP ve İYİ..
    30. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı