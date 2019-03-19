Kardeş Eli’nden ‘Beni Yetim Bırakma’ Projesi

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, ilk etapta Türkiye, Gazze ve Afrika bölgeleri başta olmak üzere ‘Beni Yetim Bırakma’sloganıyla Yetim Sponsorluğu kampanyası başlattığını duyurdu.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği açıklamasına göre, dünyada her yıl 4 milyon çocuk yetim kalıyor, Afrika’da 15’sn bir çocuk açlık ve kuraklık nedeniyle ölüyor, Gazze’de ise savaşın en büyük mağduru babasız çocuklar, Kimsesiz çocuklardır. Ailelerini kaybetmiş korumaya muhtaç yetimlerin büyük çoğunluğu İslam coğrafyası üzerinde bulunuyor.

‘Beni Yetim Bırakma’

Dernek, Türkiye, Gazze ve Afrika bölgelerinde ihtiyaç sahibi yetimler için eğitim, giyim, gıda vb. ihtiyaçlarını karşılaya bilmek için, kendi ayakları üstünde durma, durumlarına gelene kadar sponsorluk çalışmalarına devam edeceklerini, yetim çocukların haklarını korumak, himaye altına almak ve güzel bir gelecek elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.

Yetim sponsorluk süreci ve genel takibi

Dernek açıklamasına göre, yetim sponsorluk faaliyetlerinde, yetim sponsor sahibi kişilere tanımlanan yetimlerle ilgili 3 ayda bir fotoğraf ve video ile genel bilgilendirme, ve bağışçılar ile Türkiye’de belirli vakitlerde toplu konferans ve iftar programları düzenliyor. Ayrıca bağışçılara yetimler tarafından Türkiye, Gazze ve Afrika bölgelerinden Türkçe ve Arapça olarak teşekkür mektubu taraflarına her yıl iletiliyor.

‘Bir yetime sponsor olmak istiyorum’

Dernek açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Yetim Sponsorluk Sistemi ile sizlerde, ihtiyaç sahibi yetimlerin ilk Okul, Ortaokul veya Kur’an-ı Kerim talebelerinin ihtiyaçlarını 125 lira karşılığında karşılayabilir geleceklerine yatırım yapabilirsiniz. Sadece 125lira karşılığında yetim çocukların gelecekleri için, iyi bir eğitim alabilmeleri için ve ayakta duracak yeterliliğine ulaşıncaya kadar, Kardeş Eli olarak yetimlerin eğitim, gıda, sağlık, giyim masraflarına desteklerimiz devam edecektir.

Ortak yetim yardım havuzu

Bağışçılarımız Yetimler için yapılan tüm yardımlarda ortak yetim sponsorluk kapmasında dilediği miktarda bağış yapabilir, toplanan fonlar kimi zaman ihtiyaç sahibi yetimlerin bayram günlerinde kıyafet, Doğum günlerinde hediyeler alınarak, kimin zamanda yetimhane çalışmalarına inşaat projelerini desteklemek için kullanılmaktadır. Sizlerde yetim sponsoru olmak için; çağrı merkezlerinden gerekli bilgi alınabilir.kardeseli.org.tr online bağış yaparak yetimle destek olabilirsiniz.”