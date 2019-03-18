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Kardeş Eli’nden " Beni Yetim Bırakma” projesi

Kardeş Eli insani Yardım Derneği, ilk Etap'ta Türkiye, Gazze ve Afrika bölgeleri başta olmak üzere " Beni Yetim Bırakma "sloganıyla Yetim Sponsorluğu kampanyası başlattığını duyurdu.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:44
Kardeş Eli’nden " Beni Yetim Bırakma” projesi

Dünya'da her yıl 4 milyon çocuk yetim kalıyor, Afrika’da 15'sn bir çocuk açlık ve kuraklık nedeniyle ölüyor, Gazze’de ise savaşın en büyük mağduru babasız çocuklar, Kimsesiz çocuklardır. Ailelerini kaybetmiş korumaya muhtaç yetimlerin büyük çoğunluğu İslam coğrafyası üzerinde bulunuyor. Hep beraber, kendi evlatlarımız gibi yetim çocuklar içinde güvenli birer ortam hazırlayalım.

" BENİ YETİM BIRAKMA "

Kardeş Eli; Türkiye, Gazze ve Afrika bölgelerinde ihtiyaç sahibi yetimler için Eğitim, Giyim, Gıda vb. ihtiyaçlarını karşılaya bilmek için, kendi ayakları üstünde durma, durumlarına gelene kadar sponsorluk çalışmalarına devam edeceklerini, yetim çocukların haklarını korumak, himaye altına almak ve güzel bir gelecek elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



YETİM SPONSORLUK SÜRECİ VE GENEL TAKİPİ

Yetim Sponsorluk faaliyetlerinde, yetim sponsor sahibi kişilere tanımlanan yetimlerle ilgili 3 ayda bir fotoğraf ve video ile genel bilgilendirme, ve bağışçılar ile Türkiye’de belirli vakitlerde toplu konferans ve iftar programları düzenlemektedir. Ayrıca bağışçılarımıza yetimler tarafından Türkiye, Gazze ve Afrika bölgelerinden Türkçe ve Arapça olarak teşekkür mektubu taraflarına her yıl iletilmektedir.

BİR YETİME SPONSOR OLMAK İSTİYORUM

Yetim Sponsorluk Sistemi ile sizlerde, ihtiyaç sahibi yetimlerin ilk Okul, Ortaokul veya Kur'an-ı Kerim talebelerinin ihtiyaçlarını 125 lira karşılığında karşılayabilir geleceklerine yatırım yapabilirsiniz. Sadece 125lira karşılığında yetim çocukların gelecekleri için, iyi bir eğitim alabilmeleri için ve ayakta duracak yeterliliğine ulaşıncaya kadar, Kardeş Eli olarak yetimlerin eğitim, gıda, sağlık, giyim masraflarına desteklerimiz devam edecektir.

ORTAK YETİM YARDIM HAVUZU

Bağışçılarımız Yetimler için yapılan tüm yardımlarda ortak yetim sponsorluk kapmasında dilediği miktarda bağış yapabilir, toplanan fonlar kimi zaman ihtiyaç sahibi yetimlerin bayram günlerinde kıyafet, Doğum günlerinde hediyeler alınarak, kimin zamanda yetimhane çalışmalarına inşaat projelerini desteklemek için kullanılmaktadır.



"BENİ YETİM BIRAKMA"

“YETİM SPONSORLUK BEDELİ 125 LİRADİR”

SİZLERDE YETİM SPONSORU OLMAK İÇİN; 444 44 46 – 0216 224 2 224 Çağrı Merkezleri gerekli bilgi alabilir www.kardeseli.org.tr online bağış yaparak yetimle destek olabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:44
  1. Kardeş Eli insani Yardım Derneği

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