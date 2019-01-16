Kardeş Eli Yurt içinde ve Yurtdışında kış yardımlarına devam ediyor

Kardeşeli olarak dışarıda yaşamak zorunda kalan, açlık bir yana, güven ve emniyet problemi yaşayan, her türlü istismara açık, korunaksız barınaklarda kışı karşılamak zorunda kimsesizlere sahip çıkmak için sokaklardayız…

Kampanyamız, kış ayları süresince devam ediyor ve kış fonunda biriken bağışlar, Kardeşeli’nin yıl boyunca tespit ettiği ülkemizdeki yoksul ailelere, yetimlere ve savaş mağduru muhacir kardeşlerimize dağıtılıyor.

Soğuk kış şartlarıyurt içiyle beraberFilistin Gazze, Suriye, Yemen ve Arakan Bangladeş kamplarınıdaetkisi altına aldı. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği zor koşulların artması nedeniyle kış yardımları kampanyası kapsamında acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlediği dünyanın en kıymetli bot, mont, kazak, iç çamaşırı, çorap, atkı, bere , eldiven, battaniye, elektrikli soba, yakacak, dağıtımlarını aralıksız sürdürüyor.

780ÖĞRENCİYE VE 1030 AİLEYE ACİL KIŞ YAŞAM PAKETİ

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Türkiye kış yardımları kapsamında, Doğu ve Akdeniz bölgelerindeki köylerden ulaşan ve eğitimlerini burada gören yaklaşık 780 öğrenciye kış paketi hediye edildi ve Ülkemizde 1030 aileye acil kış yaşam malzemesi dağıtıldı.





YEMEN, GAZZE VE SURİYE’DE 3823 AİLEYE ACİL KIŞ YARDIM PAKETİ

Kardeş Eli olarak kış yardımları kapsamında bombardıman altında açlık çeken Yemen, Gazze, Suriye bölgelerinde siz kıymetli bağışçılarımızın desteği ile 3823 aileye acil kış yaşam malzemesi dağıtıldı.

Kış kampanyasının içeriği; Bot, Mont,Atkı Bere Eldiven,Battaniye,BebekBüsküvisi,Mama'dan oluşmaktadır.

Bağış tutarları; Bot : 40 TL, ,Mont : 45 TL, Battaniye : 35 TL,Atkı Bere :2OTL ,Bebek Büsküvisi15 TL,Mama 20 TL

Acil Kış Yaşam Paketi : 175 TL şeklinde belirlenmiştir.

Bağışçılarımız diledikleri ürün için diledikleri adette bağış yapabilirler.Dileyen kışlıklardan bir tanesine,birkaç adet ya da tüm kışlıkların bulunduğu acil kış yaşam paketlerimize bağışta bulunabilirler.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği’nin başlatmış olduğu Kış yardımları kapsamında, www.kardeseli.org.tr web adresinden ulaşarak online bağış ekranından banka ya da kredi kartıyla bağış yapılabilir hesap numaralarımızada Havale/EFT ile ulaştırabilirsiniz.Ayrıca ayrıntılı bilgi için 0216 224 2 224 numaralı telefonu arayarak dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.