Kardeş Eli Endonezya için acil yardıma devam ediyor..

Bölgeden Açıklama Yapan Kardeş eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, Tüm Dünyaya Seslenerek Taş üstünde Taş Kalmadığı ve Bölgedeki Son durum Olarak olarak 2 bin den Fazla Can Kaybı Olduğu 5 bin den Fazla insanın kayıp olduğunu bildirdi,

Enkaz altından çıkarılan naaşların definleri için toplu mezarlar oluşturulduğunu ifade etti, Depremzedelerin yaralarını sarmak, Bir an olsun Hüzünlerinde yanlarında olmak için , çalışmalarına bölgede sürdürdüklerini, Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Olarak Bölgede 1.546 Aileye Yaşam Paketi 528 Aileye Nakdi Yardım yaptıklarını dile Getirdi, Bölgede Acil ihtiyacın devam ettiği, Depremzedelere Yaşam Paketi Olarak Battaniye, gıda paketi, çadır, hijyen kiti, çocuk paketi ve sarungunda (yerel giysi ) içinde bulunduğu malzemelerle yaraları sarmak için Türk Halkımızdan ve Tüm Dünyaya Yardım Çağrısını yeniledi.

Endonezya'daki depremzedelere acil yardım yapmak ve acılarına ortak olmak için 0216 224 2 224 iletişim numaralarından destek olabilir, www.kardeseli.org.tr den online bağış bölümünden veya havale ve EFT ile yardım yapabileceğini dile Getirdi ..