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Kardeş diasporalar YTB ev sahipliğinde ilk kez toplandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde Almanya’nın başkenti Berlin’de"Türkdildeş Diaspora Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:34
Kardeş diasporalar YTB ev sahipliğinde ilk kez toplandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde Almanya’nın başkenti Berlin’de"Türkdildeş Diaspora Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" düzenlendi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın sorunlarını ortadan kaldıracak, sıkıntılarına derman olacak, sıla hasretini dindirecek, refah ve yaşam kalitesini artıracak her türlü çözümü üretmek görevimiz” dedi.


YTB’nin ev sahipliğinde ve Türk Konseyi Genel Sekreterliği koordinasyonunda gerçekleştirilen “Türkdildeş Diaspora Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı” ile ilk kez kardeş diasporalar Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan bir araya geldi. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen programda ortak projelere yönelik işbirliği imkânları ele alındı. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan Türklerin başarılarıyla mutlu olduklarına, yaşadıkları en ufak sorunda ise derin üzüntü yaşadıklarına dikkat çekti. Yurt dışındaki Türklerin yaşadıkları ülkelere sundukları katkının önemli olduğunu belirten Eren, Almanya’daki Türklerin kurdukları sivil toplum örgütleriyle etkin hareket etme konusuna önem verdiklerinin altını çizerken şunları kaydetti:


“Bizler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısıyla mutlu olurken, yaşadıkları en ufak bir sorunda derin üzüntü duymaktayız. Bu nedenle sınırlarımız dışında yaşayan her vatandaşımızın sorunlarını ortadan kaldıracak, sıkıntılarına derman olacak, sıla hasretini dindirecek, refah ve yaşam kalitesini artıracak her türlü çözümü üretmek üzere YTB olarak önemli programlar yürütmekteyiz.”



"Ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulmalıyız"


Avrupa’daki Türk diasporasının tecrübelerini konsey içerisindeki diğer ülke diasporalarıyla paylaşmasının yerinde olacağını vurgulayan Eren, “Kasım ayında Ankara’da YTB’nin ev sahipliğinde diasporadan sorumlu bakanlarla ve kurum başkanlarıyla çok geniş bir toplantı yaptık. Toplantı çerçevesinde Türkdildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi’ni ve 2018-2019 Türkdildeş Diasporaları İçin Ortak Eylem Planı’nı imzaladık ve faaliyete koyduk. Kardeş topluluklar olarak tarihi, kültürel günlerde bir araya gelmemiz, ortak kimlik ve ortak dili konuşan halklar olarak milli günleri birlikte kutlamak çok önemli. Ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulmamız gerekiyor. Özelikle ırkçılık, İslamofobi, kültürel ve manevi değerlerin aşınması gibi konularda Türk Konseyi üyelerinin birlikte hareket etmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.


Toplantıya Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Ameyev, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın Berlin büyükelçileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:34
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