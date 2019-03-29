0553 313 94 23

KARDEMİR'den 900 bin tonluk yerli cevher sözleşmesi

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç:- "Ülkemizde yerli madenciliğimizin gelişmesine katkıda bulunuyoruz"

29 Mart 2019 Cuma 20:31
KARDEMİR'den 900 bin tonluk yerli cevher sözleşmesi

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR), 900 bin tonluk cevher tedarik sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, kömür ve demir cevherinin tedarikinde önceliği yerli üretime verdiklerini söyledi.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Güleç, "KARDEMİR olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) üretmiş olduğu koklaşabilir kömürün hemen hemen tamamını satın alan bir şirketiz. Yine TTK’nin üretmiş olduğu enerji kömürünün de önemli bir kısmı şirketimiz tarafından kullanılıyor. Demir cevherinde ise Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Balıkesir, Bingöl, Erzincan, Elazığ ve Malatya illerimizde üretilen demir cevherlerinin çok önemli bir kısmını yine KARDEMİR tüketiyor." diye konuştu.

Güleç, 3 milyon tonu aşkın demir cevherinin yüzde 70’inden fazlasını illerden getirildiğini aktararak, "Böylelikle, hem tüketimlerimizi karşılıyor hem de ülkemizde yerli madenciliğimizin gelişmesine katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kamil Güleç, artan üretimle kömür ve cevher tüketimlerinin de artacağını ve böylelikle fabrikanın yerli üretime olan katkısının da büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

Törende, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ve Özkoyuncu Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Necip Ebegil de hazır bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:31
  1. Kamil Güleç
  2. KARDEMİR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Aras’la Turgutreis’te yer yerinden oynadı
    1. Ahmet Aras’la Turgutreis’te yer..
    2. Mehmet Kocadon atılan iftiralara..
    3. "Türkiye'yi düşünerek hareket ediniz"
    4. "Cumhur İttifakı şartlar ne olursa..
    5. Diyarbakır’da polis noktasının da..
    6. Polisten kaçan sürücü, kaçtığı..
    7. Başkan Yıldırım: "5 yıldır iftira ve..
    8. "Gençlerimiz hem yazları çalışma hem..
    9. "Bugün İslam düşmanlığı eşittir, Türk..
    10. İsveç'te 91 yaşındaki bir kişiye..
    11. "Türkiye büyüdükçe tüm mağdurların..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    13. "Beka bu seçimin kaderidir"
    14. Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için..
    15. Sürücü hakimiyeti kaybetti; 3 yaralı
    16. Palet fabrikasının açık depo alanında..
    17. Manisa’da Cumhur İttifakı finali..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    19. Arap ülkelerinden "Filistin için Arap..
    20. CHP'de şok mesajlar! "Erdoğan gitsin..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    22. GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze'ye..
    23. Usta oyuncu Perihan Savaş..
    24. Bar çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü 1..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurlarda da..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    29. HDP'li Pervin Buldan'dan ilginç..
    30. "Daha çok çalışacağız, daha çok..
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Venezuela krizine bir ülke daha katıldı! Askerleri geri çekin
    Venezuela krizine bir ülke daha katıldı! Askerleri geri çekin
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan