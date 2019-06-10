0553 313 94 23

KARDEMİR’deki patlama korkuttu

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:21
KARDEMİR’deki patlama korkuttu

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. Çelikhane bölgesinde patlama meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Çelikhane bölgesindeki konvertörde lans sistemindeki arıza nedeniyle basınçtan kaynaklı oksijen borusu patladı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yürekleri ağza getiren patlamada yoğun toz ve dumana maruz kalan 3 işçiye KARDEMİR içindeki sağlık tesisinde müdahale edildikten sonra tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artvin 'akılcı antibiyotik kullanımı'nda ilk sırada!
    1. Artvin 'akılcı antibiyotik..
    2. Zonguldak’ta 16. Karaelmas Kültür ve..
    3. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
    4. Malkoç: “Kamu hizmetlerinin deniz..
    5. Trump dümeni kırdı! "Çin ilerleme..
    6. Batman’da traktör devrildi: 1 ölü
    7. Turizmde ziyaretçi bereketi
    8. IKBY yeni Başkanı Neçirvan Barzani..
    9. Spot piyasada elektrik fiyatları
    10. Ejder pisti tamamlanıyor
    11. Gültak, 15 milyon liralık borçlanma..
    12. Gazişehir Gaziantep'e sportif direktör
    13. İBB yaz izci kampı kayıtları başladı
    14. Kaynarca’da asfalt çalışmaları sürüyor
    15. Burak Yılmaz’dan esprili ’fırça’..
    16. Uşaklılar çevre için yürüdü
    17. Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare ve..
    18. CHP'den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı
    19. Denizde kayıp olan kadının cesedi 20..
    20. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16..
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."