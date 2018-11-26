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Kardemir Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

- Kırmızı-mavili ekip, deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti- Teknik direktör Taner Öcal:- "Bu takımı bir şekilde devre arasına ulaştıracağız. Hedefimiz ligde kalmak"

26 Kasım 2018 Pazartesi 21:30
Kardemir Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 14. haftada 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kondisyon çalışmasının yapıldığı 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.

Sakatlığı süren Emre Eser ve Berkay Yılmaz, takımdan ayrı çalıştı.


- "Çocuklara bu şehir sahip çıksın"


Teknik direktör Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takıma yeni katıldığını, bir maç oynadıklarını ve eksiklikleri gidermek için yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını söyledi.

Altyapı oyuncularıyla maçlara çıktıklarını hatırlatan Öcal, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Balıkesirspor Baltok ile oynadığımız maçta sahadaki mücadele beni sevindirdi. Daha 2. dakikada 10 kişi kaldık ancak kopmadık. Her geçen hafta daha iyi olacak. Bunu görüyorum. Bu takımı bir şekilde devre arasına ulaştıracağız. Hedefimiz ligde kalmak. Çocuklara bu şehir sahip çıksın. Bu çocukları Türk futboluna kazandıralım." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 21:30
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