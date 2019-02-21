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Kardemir A.Ş’nin Yeni Genel Müdürü Soykan’dan Başkan Vergili’ye ziyaret

Kardemir Genel Müdürlüğü görevine atanan Doç.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:34
Kardemir A.Ş’nin Yeni Genel Müdürü Soykan’dan Başkan Vergili’ye ziyaret

Kardemir Genel Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Hüseyin Soykan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamında ziyaret etti.


Ziyarette Karabük ve Kardemir A.Ş gündemindeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kardemir A.Ş Genel Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Soykan ile devam eden çevre yatırımları konusunda çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Kardemir’in, Karabük’ün göz bebeği olduğunu ifade eden Başkan Vergili, birkaç aylık süreçte Karabük’ün hava ve çevre kirliliği sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi.


Kardemir Genel Müdürlüğü görevine atanan Sayın Doç. Dr. Hüseyin Soykan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “hayırlı olsun” temennisinde bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Genel Müdür Soykan’a nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:34
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