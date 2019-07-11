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KARDEMİR, AR-GE çalışmaları için incelemelerde bulundu

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:15
KARDEMİR, AR-GE çalışmaları için incelemelerde bulundu

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. AR-GE Müdürlüğü ekibi, otomotiv ve demiryolu sektörünün öncülerinden Türk Traktör ve TÜLOMSAŞ firmalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


KARDEMİR AR-GE ekipleri araştırma ve yeni ürün geliştirme faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek amacıyla yaptığı ziyarette ilk olarak Türk Traktör Metal Satınalma Müdürü Deniz Kutman’la bir araya gelerek toplantı yaptı. Yapılan toplantıda otomotiv sektörüne yönelik ihtiyaç ve beklentileri alırken, KARDEMİR’de yapılan çalışmaları da Türk Traktör yetkilileri ile paylaştı.


Daha sonra TÜLOMSAŞ AR-GE Merkezi Daire Başkanı İbrahim Erşahin’i ziyaret eden KARDEMİR AR-GE ekibi, merkezde gerçekleştirilen projeleri inceleyerek, Kardemir’in proje ve hedefleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tülomsaş AR-GE Merkezi Daire Başkanı İbrahim Erşahin, Kardemir’le her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Erşahin “Ziyaretinizde bir kez daha gördük ki KARDEMİR A.Ş, güncel rekabet koşulları ve teknolojik gelişmelere hızla adaptasyon sağlayan, ülkemizin yarınlarına mal ve hizmet üreten bir kuruluş. Başta Genel Müdürümüz Dr. Hüseyin Soykan olmak üzere tüm KARDEMİR ailesini kutluyorum. TÜLOMSAŞ olarak AR-GE çalışmaları ve sektörel bazda çözüm ortağı olarak katkı sunacağımız her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Bu işbirliğinden güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.


KARDEMİR AR-GE Müdürü Mücahit Sevim’de gösterilen misafirperverlik için Türk Traktör ve Tülomsaş yetkililerine teşekkür etti. KARDEMİR’in sektörde önemli bir AR-GE Merkezi olacağını kaydeden Sevim “ Türkiye’nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak, köklü sanayi kültürümüz bize bu imkanı sunmaktadır. Bu nedenle ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği halinde olacağız. Yeni ürünler geliştirerek başta otomotiv ve savunma sanayinin beklenti ve taleplerini karşılamak en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:15
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