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"Kardelen"in öğretmenlik hayali yarım kaldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Kardelen Erdönmez, 7 yıl önce teşhis koyulan lafora hastalığı nedeniyle zamanla hem yürüme yetisini kaybetti hem de konuşma yetisinde gerileme meydana geldi- 19 yaşındaki Kardelen, yaşıtları gibi yaşamak ve yarım kalan öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek istiyor- Anne Aynur Erdönmez:- "Kızımın eğitimi, hayalleri yarım kaldı. En büyük hayali öğretmen olmaktı"

02 Ağustos 2019 Cuma 11:04
"Kardelen"in öğretmenlik hayali yarım kaldı

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir epilepsi türü olan lafora hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden, konuşma yetisinde de gerileme olan 19 yaşındaki Kardelen Erdönmez, yeniden hayata bağlanıp öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan Ahmet ile ev hanımı Aynur Erdönmez'in 4 çocuğundan Kardelen Erdönmez'in hayatı, 7 yıl önce amcasının cenazesinde bayılmasıyla değişti.

Ailenin, kızlarının üzüntüden ve kalabalıktan bayıldığını düşünerek önemsemediği olay bir hafta sonra tekrarlayınca, doktora götürülen Kardelen, epilepsi şüphesiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Burada epilepsinin ağır bir türü olan lafora hastalığı teşhisi koyulan Kardelen'in sağlığı, günbegün kötüye gitmeye başladı.

Lise birinci sınıfa giderken yakalandığı hastalık Kardelen'in hayallerini yarım bırakırken zaman içinde yürüme ve konuşma yetisini de yitirmesine neden oldu.

Anne Aynur Erdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının tedaviye rağmen 2,5 yıldır yürüyemediğini, bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını anlattı.

- "Hepimizin hayali yarım kaldı"

Eşi Ahmet Erdönmez'in küçükken epilepsi hastalığı geçirdiğini, teşhis konulunca kızının da eşi gibi iyileşeceğini düşündüğünü anlatan Erdönmez, şöyle devam etti:

"Eşim çocukken epilepsi geçirmiş ancak daha sonra iyileşmiş. Biz de umutlandık. Kızımın eğitimi, hayalleri yarım kaldı. En büyük hayali öğretmen olmaktı. Amcası öğretmendi, 'Ben de amcam gibi öğretmen olmak istiyorum' diyordu. En büyük hayali oydu. Hepimizin hayali yarım kaldı. Kızım bana 'Ben niye yürümüyorum. Ben niye elbise giymiyorum. Ben sizinle niye dışarıya gelmiyorum' diyor. Bana yardımcı olun Kardelen'imi kurtaralım."

Fabrikada boyacı olarak çalışan eşinin bir süredir işsiz olduğunu, kızıyla ilgili evde bakım maaşı aldığını söyleyen Erdönmez, "Kirada oturuyorum. Eşim işsiz, 4 çocuğum var. Yetkililerden yardım istiyoruz, Cumhurbaşkanımdan, bana yardımcı olsunlar. Kardelen'in ayağa kalkmasını istiyorum. Yürümesini istiyorum." ifadelerini kullandı. a

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:04
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