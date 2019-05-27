Kardelen’in geleneksel iftarına katılan misafirler, usta sanatçının türküleriyle mest oldu

Bursa’nın yerel lezzeti kestane şekerini dünya sofralarına taşıyan İlka Şekerleme, çalışanlarını ve tedarikçilerini geleneksel iftar yemeğinde buluşturdu. Misafirler, yemek sonrasında usta sanatçı Bedia Akartürk’ün türkülerine eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Kardelen ve Yaylacık markaları iç pazarda, Cardelion markası ile dış pazarda kendine sağlam bir yer edinen İlka Şekerleme’nin geleneksel iftarı, firmanın Yaylacık Köyü’ndeki üretim tesislerinde gerçekleştirildi. Fabrika bahçesinde ve otantik eşyalarla donatılan kültür evinde tedarikçilerini ve çalışanlarını ağırlayan firma yetkilileri, bir kez daha paylaşma ve kaynaşmanın en güzel örneklerinin sunulduğu ramazan coşkusuna ev sahipliği yaptı.

İlka Şekerleme şirket ortağı ve Genel Müdürü Mümin Akgün, Şirket ortağı Demet Ünlü, Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir geleneksel yemekte misafirleri ile yakından ilgilendi. Yemeğin ardından keyifli sohbet imkânı bulan misafirler, Türk Halk Müziği’nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk’ün verdiği mini konsere de eşlik ettiler. Misafirler, yakından görme ve dinleme fırsatı buldukları usta sanatçı ile bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

Geleneksel iftar yemeğine katılan misafirlere,firmanın ünlü markası kardelen kestane şekeri hediye edildi. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşatan iftar yemeğini her yıl tekrarlayarak, tedarikçileri, müşterileri ve çalışanları buluşturduklarını söyledi. Tanışma ve kaynaşmaya vesile olan yemekte misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Akgün, “İftar; sadece ekmeği, yemeği, suyu paylaşmak değil. Mutluluğu da paylaşmaktır. Güler yüzlü iki dakikalık sohbetin keyfini hiçbir şeye değişmezsiniz”diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.