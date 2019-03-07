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Kardan yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan genç kız, ekiplerin iki saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı

07 Mart 2019 Perşembe 20:03
Kardan yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan genç kız, iki saat süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 22 kilometre mesafede yolu kar nedeniyle kapanan Kandilli köyünde ayaklarından rahatsızlandığı için yürüyemeyen 18 yaşındaki Seher Şahin'in yakınları hastaneye ulaşmak için ekiplerden yardım istedi.

Ambulansla köye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinin açtığı yolda bir süre ilerledikten sonra yolda kaldı.

Bunun üzerine Hasta Şahin, evinden alınarak iş makinesi yardımıyla ekiplerin bulunduğu bölgeye ulaştırıldı. Buradan ambulansa alınan hasta, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanın annesi Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, bir süre önce kızının ayaklarından rahatsızlandığını söyledi.

Durumu sağlık ekiplerine bildiklerini ifade eden Şahin, "Kızımı hastaneye ulaştıran ekiplere çok teşekkür ederim" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:03
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  4. Yüksekova

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