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Kardan maketlere yoğun ilgi

"Sarıkamış Kış Oyunları Festivali" için kardan yapılan sincap, ayı ve at figürleri ile off-road arabası ve Katerina Köşkü maketleri ziyaretçilerin beğenisini topladı.

01 Mart 2019 Cuma 13:03
Kardan maketlere yoğun ilgi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek "5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali" kapsamında kardan yapılan sincap, ayı ve at figürleri ile off-road arabası ve Katerina Köşkü maketleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarın düzenlenecek organizasyon kapsamında yapılan kardan figürler ile maketler ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi Oteller Bölgesi'nde Kafkas ile Atatürk üniversitelerinden gelen bir grup öğretim görevlisinin yaklaşık 5 günde yaptığı kardan sincap, ayı, at figürleri ile off-road arabası ve Katerina Köşkü maketleri, özellikle kayak merkezine gelen kayak tutkunlarının ilgi odağı oldu. Kayakseverler kardan figürler ve maketlerle fotoğraf çektirdi.

İzmirli Azamet Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 14 yıldır zaman zaman Sarıkamış’a geldiğini belirterek "Sarıkamış’a gelmemin en önemli nedenlerinden biri toz ve kristal karın burada olması, bir başka deyişle karın rüzgarla dans ettiği yer derler ya hakikaten öyle bir yer olması dolayısıyla buraya geliyorum. Sarıkamış'ın çok daha güzel ve iyi tesislere layık olduğu düşünüyorum." dedi.

Kardan eserlere işaret eden Yazıcı, "İlk defa bu tür heykeller gördüm. Geçen sefer geldiğimde burada Sarıkamış şehitleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin yapılması çok anlamlıydı, çok keyifliydi. Şimdi bu heykeller de aynı şekilde bir sanat eseri ve sanata değer vermek lazım. Sanatın olmadığı toplumlar zaten geri toplumlardır. Sanatı, bilimi ilerletmek gerekiyor. Bu doğal ortamda böyle sanat eserleri yapılması emektir, emeğe saygı göstermek gerekiyor. Bu eserleri görmek çok keyifli." diye konuştu.

Kayaksever Rina Gabel ise "Sarıkamış çok güzel, çok daha iyi tanıtılmayı hak ediyor. Kardan heykellere hayran kaldık, yapanların emeğine sağlık. Herkesin görmesini dileriz." dedi.

Kardan eserlerin de açılışının yapılacağı festival kapsamında yarın halk oyunları gösterisi, karda kaşar yuvarlama, iglo ev yapımı, kar üzerinde güreş, atlı cirit, balonla gezi ve müzikli eğlence programları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:03
  1. İzmir
  2. 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali
  3. kardan figür
  4. Kars
  5. Sarıkamış

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