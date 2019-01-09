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Kardan kanepe yapıp üstünde çay içtiler

Sivas'ta mobilya ustalarının kardan yaptıkları kanepe görenlerin ilgisini çekiyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:51
Kardan kanepe yapıp üstünde çay içtiler

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir mobilya mağazasının üç ustası tarafından yapılan kardan kanepe dikkati çekiyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bir mobilya mağazasının üç ustası, kentte etkili olan kar yağışının ardından kardan kanepe yapmaya karar verdi. Ustalar, iş yeri sahibi Fatih Coşkun'un yapmaya başladığı kardan kanepeyi yaklaşık 5 saatte tamamladı.

Mobilya montaj ustası Abdullah Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanepeyi büyük bir titizlikle yaptıklarını belirterek "Şu anda ince işçiliği var, onu yapıyoruz. Görenler kardan kanepenin fotoğrafını çekiyor." dedi.

Sivas'ın kar ve soğuğuyla bilinen bir şehir olduğunu dile getiren Yıldırım, mobilya ustası olmalarından dolayı farklı bir tasarımla kardan kanepe yapma fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Mobilya ustaları kardan yaptıkları kanepe üzerine oturarak çay içti.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:51
  1. kardan kanepe
  2. Sivas

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