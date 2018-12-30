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"Kardan canavar" ilgi odağı oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla'nın çocukları için evinin bahçesinde biriken karlardan yaptığı "canavar" ilgili görüyor- Cezmi Fazla:- "Çocuklar uzun süre evde kalıyorlar. Onların hayatlarına bir renk, eğlence getirmek istedim. Çocuklarla beraber yaklaşık iki gün süren çalışma oldu"

30 Aralık 2018 Pazar 09:33
"Kardan canavar" ilgi odağı oldu

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla'nın evinin bahçesinde biriken karlardan yaptığı "canavar", görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından gelen güneşli havayı fırsat bilen makine teknikeri Cezmi Fazla, karı eğlenceye dönüştürdü.

Evlerinin bahçesinde biriken karları temizleyen Fazla, çocuklarıyla 2 günde, 10 metre boyunda "kardan canavar" yaparak süsledi.

Fazla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanatları, kuyruğu ve ağzıyla görenlerin dikkatini çeken kardan canavarı uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından tamamladığını söyledi.

Kentte kış mevsiminin yağışlı ve uzun geçtiğini belirten Fazla, "Çocuklar uzun süre evde kapalı kalıyorlar. Onların hayatlarına bir renk, eğlence getirmek istedim. Çocuklarla beraber yaklaşık iki gün süren bir çalışma oldu." dedi.

Fazla, karda çalışmanın zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada amaçladığımız şey aslında Van Gölü canavarıydı. Van Gölü canavarını yapmaya çalıştık. Daha önce de benzer çalışmalarımız oldu. Bahçemde neredeyse bir hayvanat bahçesi kurduk. Kardan zürafa, at, kurt ve yılan gibi hayvanlar yaptık. Yine Filistin'deki olaylara dikkati çekmek için de bir çalışma yaptık. Şimdi bu çalışmayı görenler gelip fotoğraf çekiyor. Çocuklar da mutlu oluyor."


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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 09:33
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