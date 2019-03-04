Karda zorlu yaşam

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Mart ayında bile etkili olan karın kalındığı 2 metreyi aşarken, yöre sakinleri bir çok zorluğa rağmen hayatlarını devam ettirmek için çalışıyor. Baharı habercisi kuzuların dünyaya geldiği ilçede hayvancılıkla uğraşanlar karlı yolları aşarak sürülerini yabana götürürken, toprak damlarda ise "Log" çekiliyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de kış şartları bu yıl çetin geçiyor. Tunceli’de kar ve soğuk havanın en çok etkili olduğu yerlerdenbiri deOvacık ilçesi.Mart ayında bile kar yağışının olduğu ilçede, yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aşıyor. İlçe merkezi ile köylerdeki bir çok ev kardan kaybolurken, tüm olumsuzluklara rağmen vatandaşlar karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle evlerinin damlarını kardan temizleyen vatandaşlar, çökmeyi engellemek için "Log"çekiyor. Baharın müjdecisi kuzuların doğduğu ilçede, hayvancılıkla uğraşanlar güneşli günlerde karlı yolları kat ederek yabana götürüyor.

"Yağmur olmazsa kar Mayıs’a kadar kalır"

İlçeye bağlı Kızık köyü sakinlerinden Celal Sarıgül, "Burada kar çok. Kar yağınca yol ve elektrik sorunu oluyor. 4-5 ay karın içindeyiz. Kardan başka bir şey yok. Biz çocukken daha fazla yağıyordu. Ancak kaç senedir yağmıyordu. Bu sene fazla yağdı. Yağmur olmazsa bu kar Mayıs ayına kadar kalır" dedi.

Keçi sürüsünü karlı yollarda yabana götüren Kenan Sarıgül ise, "Buradaki karı kışı görüyorsunuz. 2-3 metre kar var. Hayvanlara bakıyoruz. 6-7 ay kış yaşıyoruz. Herkes hayvanda para var diyor. Bunları yabana götürmek, otlatmak hepsi sorun. Sıkıntımız çok ama biz yine de memleketi bırakıp gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl çok fazla kar yağdığını anımsatan Ali Hıdır Güneş de, "Çığ nedeniyle sularımız kesildi. Hayvanları normalde ormana götürüyorduk. Şimdi kar çok olduğu için söğüt ağaçlarıyla besliyoruz. Normalde buraya kar çok yağıyordu. Ancak son 6 yıldır fazla yağmadığı için alışmadık" diye konuştu.

Çocuklar karın keyfini çıkartıyor

İlçede kar yağışının keyfini yaşayanların başında ise çocuklar geliyor. Çocuklar karda kızakla kayıp, kar topu oynuyor, kardan adam yapıyor.

Karın keyfini çıkartan8 yaşındaki Agır Hırtoğlu, "Kızakla kayıyorum. Oyun oynuyorum. Kar topu savaşı yapıyorum. Etrafta geziyorum"diyerek neler yaptığını anlattı.