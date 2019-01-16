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Karda mahsur kalanlar spor salonunda ağırlanıyor

Kayseri'de, yoğun kar yağışından dolayı kapalı olduğu için yollarına devam edemeyenler Kadir Has Spor Salonu'nda bekletiliyor

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:58
Karda mahsur kalanlar spor salonunda ağırlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun kar yağışından dolayı kapanan Kayseri-Kahramanmaraş ve Kayseri-Malatya kara yolunda mahsur kalan sürücüler ile otobüs yolcuları, Kadir Has Spor Salonu'nda ağırlanıyor.

Kentte, geceden bu yana devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş ve Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.

Polis ekipleri, kent çıkışında araçların Pınarbaşı ilçesi yönüne geçişine izin vermedi. Dün geceden bu yana araçlarının aşında bekleyen tır şoförleri, Kadir Has Spor Salonu'na getirildi.

Ayrıca İstanbul'dan Elazığ'a giden bir yolcu otobüsünün yolcuları ve sürücüleri de spor salonunda ağırlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yolculara ve şoförlere çay, meyve suyu, simit ve sandviç ikramında bulunuldu.

Tır şoförleri, yolun uzun süredir trafiğe açılmamasından dolayı şikayetlerini dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ise yolcular için spor salonunu açtıklarını, ellerinden geldiğince vatandaşları ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan, Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce de araçlarıyla yolun açılmasını bekleyen vatandaşlara yiyecek ve içecek ikram edildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:58
  1. Kayseri-Kahramanmaraş

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