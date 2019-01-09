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Karda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu

Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda araçlarıyla mahsur kalan çok sayıda vatandaşı ekipler kurtardı- Arazi araçları, iş makinesi ve özel kar araçlarıyla yolda kalanlara ulaşan ekipler, vatandaşları en yakın dinlenme tesislerinde misafir etti

09 Ocak 2019 Çarşamba 05:03
Karda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Elazığ-Bingöl ve Elazığ-Diyarbakır kara yolunda araçlarıyla mahsur kalan çok sayıda vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl ve Diyarbakır'a ulaşımı sağlayan kara yolları kapandı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla ulaşıma kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, Kızılay, Karayolları, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, jandarma ve emniyet ekipleri seferber oldu.

- Yolda kalan vatandaşlar dinlenme tesislerinde misafir edildi

Arazi araçları, iş makinesi ve AFAD'ın özel kar araçlarıyla yolda mahsur kalanlara ulaşan ekipler, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kuruca mevkisinde kayarak yoldan çıkan 17 araçta mahsur kalan 79 kişi ile 1 cenaze aracı ve konvoyundaki vatandaşları kurtararak misafir edilmek üzere en yakın dinlenme tesislerine götürdü.

Yolun kapalı olması nedeniyle Karakoçan ilçe çıkışında bekletilen araçlardaki 350 kişi ise çorba, çay, battaniye ve kumanya dağıtımı yapılarak bölgedeki tesislerde misafir edildi.

Karakoçan-Kığı kara yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 12 kişi ile Elazığ-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 3 otomobildeki 12 kişi de ekipler tarafından kurtarılarak güvenli yerlere nakledildi.

- Vali Kaldırım, kurtarma çalışmalarını inceledi

Öte yandan, merkeze bağlı Körpe köyü yolunda 200 küçükbaş hayvan yüklü tırıyla mahsur kalan sürücü Çetin Fırat ile yanında bulunan bir kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla kurtarıldı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, buradaki kurtarma çalışmasını yerinde inceleyerek kent genelindeki karla mücadele çalışmalarıyla ilgili İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı'dan bilgi aldı.

Ayrıca, Sivrice ilçesine bağlı Çatakkaya köyü yolunda mahsur kalan 4 kişilik elektrik kurumu personeli ise ekiplerin ulaşamaması üzerine koordine edilen köy muhtarı tarafından traktörle alınarak köyde misafir edildi.

Ekipler, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 05:03
  1. ekipler
  2. Elazığ
  3. kar yağışı
  4. karla mücadele
  5. Kurtarma

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