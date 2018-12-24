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Karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Muş'ta minibüsle görevli oldukları köylere giderken minibüsle kardan kapanan yolda mahsur kalan 5 öğretmen ile sürücü kurtarıldı

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:38
Karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta görev yaptıkları köylere giderken minibüsle kardan kapanan yolda mahsur kalan 5 öğretmen ile sürücü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Hafta sonu tatilini kent merkezinde geçiren 5 öğretmeni görevli oldukları Alagün ve Üçsırt köylerine taşıyan Turan Yumlu'nun kullandığı minibüs, tipinin etkili olduğu Elçiler köyü yakınlarında kara saplandı.

Durumun haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmayla öğretmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Minibüsü saplandığı yerden kurtaran ekipler, öğretmenleri de görev yaptıkları köylere ulaştırdı.

Öğretmenlerden Figen Kubat, okula gitmek üzere yola çıktıklarını ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Hafta sonu tatili olduğu için il merkezine gelmiştik. Aracımız Çatak rampasında kara saplandı. Bütün uğraşlarımıza rağmen aracı saplandığı yerden kurtaramadık. Haber verdiğimiz ekipler kısa sürede gelip bizi kurtardı." diye konuştu.

Minibüs şoförü Turan Yumlu da aracı saplandığı yerden çıkaramayınca karla mücadele ekiplerinden yardım istediklerini söyledi. Ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığını kaydeden Yumlu, öğretmenlerin sağlıklı şekilde köylere ulaştığını ifade etti.

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Tolga Akaydın ise "Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle Çatak bölgesinde köye giden öğretmenlerin mahsur kaldığı haberini aldık. Yolu ulaşıma açtıktan sonra öğretmenleri araçlarımızla köylerine ulaştırdık." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:38
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