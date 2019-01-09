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Karda mahsur kalan minibüs şoförü için seferber oldular

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde diyaliz hastalarını köylerine bıraktıktan sonra kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan minibüs sürücüsüne yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı- Karla mücadele ekipleri, haber için bölgeye giden basın mensuplarının kara saplanan aracını da kurtardı

09 Ocak 2019 Çarşamba 03:51
Karda mahsur kalan minibüs şoförü için seferber oldular

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde diyaliz hastalarını köylerine bıraktıktan sonra dönüş yolunda kar ve tipi nedeniyle aracıyla mahsur kalan minibüs sürücüsü, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Yıldızeli Devlet Hastanesi Diyaliz Servisinde şoför olarak çalışan 38 yaşındaki Mehmet Hasdemir, diyaliz hastalarını tedavilerinin ardından 33 BG 062 plakalı minibüsle köylerine bırakarak ilçe merkezine dönüş için hareket etti.

Hasdemir'in kullandığı minibüs, Kıldır ve İncetaş köyleri arasında kara saplanarak mahsur kaldı.

- Cep telefonunun şarjı bitti

Karda gidemeyince 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezini arayarak yardım isteyen Hasdemir'in cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle bir daha kendisiyle irtibat kurulamadı.

İhbarın ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Kar yağışının ve tipinin etkili olduğu bölgede AFAD ekipleri de dozerin açtığı yolda güçlükle ilerledi. Ekipler yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Mehmet Hasdemir'i ve aracını kurtardı.

- Kurtarma ekiplerine teşekkür

Minibüs sürücüsü Mehmet Hasdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, diyaliz hastalarını köylerine bıraktıktan sonra ilçeye dönüşe geçtiğini söyledi.

Dönüş yolunda etkili olan fırtına nedeniyle önünü göremeyerek kara saplandığını anlatan Hasdemir, "Durumu kurtarma ekiplerine haber verdim. Telefonumun şarjının bitmesinin ardından irtibatımız kesildi. Ekiplerimiz gelip beni ve aracımı kurtardılar, Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Yıldızeli İlçe Özel İdare Müdürü Necati Doğan ise ihbarın ardından bölgeye greyderler ve kepçe sevk ettiklerini aktardı. Doğan, ekipler uzun uğraş sonucunda Hasdemir'i sağ salim kurtardığı için mutlu olduklarını belirterek, mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Öte yandan, haber için bölgeye giden basın mensuplarının otomobili de kara saplandı. Otomobil, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla battığı yerden çıkartıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 03:51
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