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Karda mahsur kalan iki Suriyeli 9 saat sonra kurtarıldı

Karayolları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mersin-Karaman sınırında kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda araçları şarampole devrildikten sonra mahsur kalan iki Suriyelinin yardımına koştu

07 Aralık 2018 Cuma 11:35
Karda mahsur kalan iki Suriyeli 9 saat sonra kurtarıldı

Karayolları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mersin-Karaman sınırında kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda araçları şarampole devrildikten sonra mahsur kalan iki Suriyeliyi 9 saatlik çalışmayla kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde de etkisini yoğun kar yağışı olarak gösterdi.

Mersin-Karaman sınırında Ayrancı yolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 EAK 87 plakalı kamyonetleri şarampole devrilen Suriyeliler Ahmet Şıh ve Hamza El Bekir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ulaşıma kapalı yolda Suriyelilere ulaşmak için yaptığı çalışma sırasında iş makinelerinin kara saplanması üzerine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla belediye ekipleri devreye girdi.

- Jandarma ekipleri de çalışmaya katıldı

Erdemli Şube Müdürlüğü bünyesindeki bir dozer, bir kamyonet ve kurtarma personeli, jandarma ekipleriyle bölgeye hareket etti.

Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle trafiğe kapanan yolu açarak ilerleyen ekipler, yaklaşık 9 saat süren yol açma çalışmasının ardından bölgeye ulaşabildi.

Suriye uyruklu Ahmet Şıh ile Hamza El Bekir, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye ulaştığı bölgeden kurtarıldı.

Daha sonra kamyonet de devrildiği yerden çıkartılırken, Suriyeliler işlemleri için Güzeloluk Jandarma Karakoluna götürüldü.

Ahmet Şıh ve Hamza El Bekir'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:35
  1. Karaman
  2. kar
  3. Kurtarma
  4. Mersin
  5. sağanak
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