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Karda mahsur kalan atlar kurtarıldı

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kar ve tipi nedeniyle 2 bin 800 rakımlı bölgede mahsur kalan at sürüsü, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 2 günlük çalışması sonucu kurtarıldı- Güvenlik korucuları ve köylülerin de yardımıyla kurtarılan 14 at beldeye getirildi

16 Aralık 2018 Pazar 19:08
Karda mahsur kalan atlar kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Durankaya beldesinde kar nedeniyle 2 bin 800 rakımlı bölgede mahsur kalan at sürüsü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, beldedeki vatandaşlar, üçgen olarak adlandırılan 2 bin 800 rakımlı Sarıtaş, Bınmizit ve Çepera bölgesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 15 atı kurtaramayınca durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi Geçitli Şantiye Şefliğince bölgeye yönlendirilen ekipler, atların kurtarılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolu, 20 saatlik çalışma sonucu açarak atların bulunduğu bölgeye ulaştı.

Ekipler, güvenlik korucuları ve köylülerin de yardımıyla yaklaşık 2 gün süren çalışmanın ardından 14 atı beldeye getirdi.

Bir atın ise donarak telef olduğu belirtildi.

Belde sakinleri, atları kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:08
  1. AT
  2. Hakkari
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