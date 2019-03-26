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Karda 2 kilometre branda üzerinde sürüklenerek kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Van’ın Başkale ilçesine bağlı 20 km uzaklıktaki Çaldıran mezrasında iç kanama geçiren güvenlik kurucusu 2 kilometre branda üzerinde taşınarak kurtarıldı.

26 Mart 2019 Salı 20:56
Karda 2 kilometre branda üzerinde sürüklenerek kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Van’ın Başkale ilçesine bağlı 20 km uzaklıktaki Çaldıran mezrasında iç kanama geçiren güvenlik kurucusu 2 kilometre branda üzerinde taşınarak kurtarıldı.



Van’ın Başkale ilçesine bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Birifkan Mahallesi Çaldıran mezrasında iç kanama geçiren güvenlik kurucusu Bereket Durmaz, 10 kişi eşliğinde branda üzerinde 2 kilometre yola yakın köye taşındı.112 Acil Yardım ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Durmaz, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Durmaz’ın kardeşi Zakir Durmaz, yaptığı açıklamada, “Yollarımız 3 gündür yoğun kar yağışı nedeniyle kapalıydı, 2 kilometre boyunca sürükledik.Hasta olan abim Bereket Durmaz’ı zor şartlar altında branda üzerinde aşağı köyünde bekleyen ambulansın yanına, kar üzerinde sürükleyerek götürdük. Yollarımız sürekli kapalı, taşımalı öğrencilerimiz eğitimlerinde geri kaldı. Yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz.”dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 20:56
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