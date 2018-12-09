Karbonmonoksitten zehirlenen aile tedavi altına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dutluk Mahallesi 1041 Sokak'taki tek katlı bir evde yaşayan Yücel Ercan (34), Deniz Ercan (33), Zahide Yüksel (61), Berfin Zahide Ercan (10) ve Melike Hazal Ercan (8) gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, aileyi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Zehirlenen ailenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.