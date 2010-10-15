Karbonmonoksit öldürdü

Mustafa Akkor (66), merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi’ndeki evlerinde uyuduğu odada duman olduğunu fark etti. Akkor, evin mutfağına gittiğinde, eşi Zöhre Akkor’un (59) baygın şekilde yattığını görünce durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Karı koca, olay yerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Zöhre Akkor, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Akkor’un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Akkor çiftinin, daha ekonomik olduğu gerekçesiyle doğalgazlı evlerine 3 gün önce kömür sobası kurdukları belirtildi.