Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam öldü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Halil (80) ile eşi Selvi Kaya (80), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından evde baygın halde bulunan Kaya çifti, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halil Kaya, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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