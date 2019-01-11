Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift toprağa verildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden çift, toprağa verildi.

Dün Ağa Mahallesi'ndeki evlerinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Celal ve Türkan Aksu çiftinin cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morgundan alınarak evlerinin önüne getirildi.

Helallik alındıktan sonra çiftin naaşları Ağa Mahallesi Hz. Hüseyin Camisine götürüldü. Cenazeler, Düzce Müftüsü Hüseyin Can'ın kıldırdığı namazın ardından Aziziye Mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ve çiftin yakınları katıldı.

Öte yandan aynı evde dumandan etkilenen çiftin kızları Nesibe Aksu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Ağa Mahallesi 1988. Sokak'taki iki katlı evde oturan Celal ve Türkan Aksu çiftinden haber alamayan Bolu'da üniversite öğrencisi olan büyük kızları Habibe Aksu, akrabalarını aramış, eve gelen yakınları, çiftin kapıyı açmaması üzerine ikinci kattaki evin balkonuna merdivenle çıkmış ve çifti hareketsiz yatarken bulmuştu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Celal ve Türkan Aksu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.



