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'Karbonhidrat tüketirseniz boyunuz kısalır'

Canan Karatay, uzun boylu olmak için protein ağırlıklı beslenmenin gerekli olduğunu, karbonhidrat tüketiminin kısaldığını söyledi.

28 Eylül 2018 Cuma 14:34
'Karbonhidrat tüketirseniz boyunuz kısalır'

Uzun boylu olmak için protein tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay, boyu kısaltan besin türünü de açıkladı. Bunların yanı sıra şekerin zararlarından epey bahseden Prof. Dr. Canan Karatay su içmenin ve yürümenin önemini de atlamadı.

BOYUNUZUN UZAMASI İÇİN YAĞ VE PROTEİN YİYECEKSİNİZ

Gelişim çağında olanların uzun boylu olmak için bolca protein tüketmeleri gerektiğini söyleyen Canan Karatay, "Boyunuzun uzaması için yağ ve protein yiyeceksiniz. Karbonhidrat yedikçe kısalırsınız" şeklinde vatandaşları uyarıyor.

"HAYAT BOYUNCA FİT OLMANIZ LAZIM"

Yanlış beslenmenin şeker hastalığına yol açtığını savunan Karatay, bu rahatsızlığın başlıca kanser sebebi olduğunu dile getiriyor. Aynı zamanda kilolarından arınmak isteyenlere de bazı önerilerde bulunuyor Karatay:

"Yaza fit girmek diye bir aldatmaca olamaz.Yaşam boyu fit olmanız lazım, sağlıklı yemelisiniz. Sağlıklı bir Karatay kahvaltısı yedikten sonra zaten doğal olarak fit olursunuz. Göbeğinizde, karaciğerinizdeki yağlar da gider. 

 



Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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