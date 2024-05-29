Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: Acil müdahale için! Karbonat tedavisi ile bakın sorunu çözülecek

Neyse ki, doğa imdadımıza her zaman olduğu gibi koşuyor ve bu derdimize de çare oluyor. Karbonat cildinizdeki yağı emer, bunun yanında anti mikrobik özellikleri sayesinde gözeneklerinizi derinlemesine temizler. Eğer cildiniz kuru ise, bu yöntem cildinizi aşındırabilir, ancak orta yağlı veya çok yağlı bir cildiniz var ise bu yöntem tam size göre. Karbonat ile balı karıştırarak yüzünüze masaj yaparak uygulayın ve siyah noktalardan kurtulun.

Daha etkili bir tedavi için önereceğimiz tedavinin tarifi şöyle:

1 yemek kaşığı Karbonat

1 çay kaşığı Elma sirkesi

Yarım limon

1 yemek kaşığı Bal

Yarım bardak su

Hazırlanışı

Limonu yarım bardak suyun üzerine sıkın ve diğer malzemeleri de ekleyin. İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayıp uyuyun. Sabah soğuk suyla durulayın. İlk günden etkileri fark edeceksiniz. İlk ayın sonunda cildinizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız.



Bu tedavinin size faydaları ne olacak:

Gözeneklerinizi küçültür

Cildinizi parlatır

Cildi nemlendirir

Cildinizi pürüzsüz hale getirir ve yumuşatır

Cildinizi temizler

Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar

Kırışıklıkları azaltır

Kullandığınız sürece bu tedavi sizi olduğunuzdan en az 10 yaş gençleştirecek.