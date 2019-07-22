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"Karbon elyaf"lı bina depreme daha dayanıklı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dowaksa firması tarafından bina onarım ve güçlendirmelerinde karbon elyaf kullanımına yönelik yürütülen proje başarıyla tamamlandı- Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz:- "Karbon elyafla güçlendirme yapılan bina, 7,3 depremselliğe kadar dayanıklılık gösterdi, yıkılmadan ayakta kaldı"- "Stratejik bir ürün. Dünyada sadece 8 noktada üretilen bir ürün. Ülkemizde de Yalova'da üretiliyor"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
"Karbon elyaf"lı bina depreme daha dayanıklı

YALOVA (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Karbon-Elyaf Lifli Kompozitler İle Yapısal Güçlendirme" projesi kapsamında bina onarım ve güçlendirmelerinde karbon elyaf kullanımı olumlu sonuçlar verirken, stratejik ürünün depreme karşı daha dayanıklı bir koruma sağladığı tespit edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve karbon elyaf üreticisi Dowaksa firması tarafından hayata geçirilen projeyle ilgili çalışmalar sona erdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin geçen yıl başlatıldığını ifade ederek, projeyle binalarda karbon elyaf, kompozit malzemelerle güçlendirme yöntemlerini araştırdıklarını söyledi.

Proje kapsamında iki bina yapıldığını ve bunlardan birisinin karbon elyafla güçlendirildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz tarafından tahsis edilen bir noktaya birbirinin aynısı iki bina inşa edildi. Birine karbon elyaf kompozit malzemenin uygulaması yapıldı. İki binaya da suni sarsıntıyla depremsellik yönünden şiddet uygulandı. İstanbul Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdik. Burada güçlendirme, karbon elyaf uygulaması yapılmayan bina ilk depremsellik anında yıkılma gösterdi. Ancak karbon elyafla güçlendirme yapılan bina 7,3 depremselliğe kadar dayanıklılık gösterdi, yıkılmadan ayakta kaldı."

Kamu-özel sektör-üniversite iş birliğiyle yürütülen projenin bu yıl tamamlandığını dile getiren Yılmaz, bu kapsamda Çiftlikköy ilçesindeki ikiz binanın karbon elyafla güçlendirilmesinin de yapıldığını anlattı.

Güçlendirme için 23 başvuru olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bunların değerlendirmesini yaptığımızda en uygun yapının burası olduğunu gördük. Depremden önce yapılmış bir yapı. 1999 Marmara depremini de görmüş olduğu için bu yapı komisyonumuzca değerlendirildi." dedi.

Depremden önce inşa edilmiş yapıya karbon elyafla güçlendirme uyguladıklarını ve dayanıklılığı test ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Beton ve çelikle güçlendirmeye alternatif olabilecek bir yapı olarak gördüğümüz için karbon elyaf kompozit malzemeyi tercih ettik. Stratejik bir ürün. Dünyada sadece 8 noktada üretilen bir ürün. Ülkemizde de Yalova'da üretiliyor. O anlamda Yalova deprem bölgesinde yer aldığı için, bunun daha yaygın kullanılarak yapı stokumuzun güçlendirilmesini amaçladık." diye konuştu.

- Hem maliyet hem zamandan kazandırıyor

Projeyle yapı sahiplerine bina onarım ve güçlendirmelerinde bir alternatif sunduklarına işaret eden Yılmaz, projenin uygulanabilirliğini de son yaptıkları güçlendirme ile ortaya koyduklarını ifade etti.

Karbon elyafla yapılan güçlendirmede hem maliyetten hem zamandan kar elde edildiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Analiz, performans sonuçlarında da dayanımın çok yüksek olduğunu binanın yük dayanımını çok yüksek derecelerde absorbe edebildiğini gördük. Bizim yapmış olduğumuz kıyaslamalarda yüzde 20'ye yakın bir maliyet düşüklüğü söz konusu. Uygulama noktasında daha çok sonuçlar alınıyor. Biz bu yapının, yaklaşık 2,5 katlı bir yapı 650 metrekare bir tarafı 650 metrekare bir tarafı, ikiz bina olmak üzere toplam bin 300 metrekare binanın güçlendirmesini 16 günde tamamladık."


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
  1. bina güçlendirme
  2. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz
  3. karbon elyaf
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