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Karboğazı’nda festival coşkusu

Tarsus Belediyesince düzenlenen Karboğazı Doğa ve Spor Festivali’nde birbirinden zengin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle vatandaşlar dolu dolu 3 gün geçirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
Karboğazı’nda festival coşkusu

Tarsus Belediyesince düzenlenen Karboğazı Doğa ve Spor Festivali’nde birbirinden zengin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle vatandaşlar dolu dolu 3 gün geçirdi.


27-28 Mayıs 1920’de, 44 Kuvayi Milliyecinin 700 kişilik Fransız taburunu esir alarakyazdıkları destanın anısına Karboğazı’nda gerçekleştirilen festival, coşkuyla kutlandı. Tarsus Belediyesi tarafından Gülek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karboğazı mevkiinde geçekleştirilen ve 3 gün süren Karaboğazı Doğa ve Spor Festivali’ne halkın katılımı yoğun oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğa tutkunları, dağcılar ve sporcular, festival kapsamında düzenlenen aktivitelere katılım sağladı. Festivalde yüzlerce çadır kuran kampçılar, şair Sezai Sarıoğlu’nun şiirlerini, kamp ateşi etrafında beğeni ile dinlediler. Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar, ünlü Türk Rock GrubuBulutsuz Özlemi’nin seslendirdiği şarkılarıyla doyasıya eğlenip, unutulmaz bir akşam yaşadılar.


Festivalde ayrıca doğa yürüyüşü, tırmanış, okçuluk, sinema gösterimi, kent orkestrasıkonseri, Utku Erişik Belgesel Gösterimi, çocuklara yönelik tiyatro, kamp ateşi etrafındasöyleşiler, fotoğraf yarışması ve çeşitli spor aktiviteleri yer aldı. 3 gün süren festivaldeTarsus Belediyesince katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ülkenin her karış toprağının vatan aşkıylayoğrulduğunu belirterek, “Aslında bizim için Karboğazı Baskını bir anmadır. Biz buanmayı festivalle birleştirdiğimizde tüm gençlerimizin hafızalarında hiçbir zamanKarboğazı’nı unutmamalarını istiyoruz. Unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti bize altıntepside sunulmadı. Bu ülke kurulurken kan vardı, gözyaşı vardı, acı vardı. Dünyanınbütün ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Kuvayı Milliyecilerin önünde diz çöktüler.Dünyanın bütün masum ülkeleri Türkiye’nin bu başarısını ayakta alkışladı ve kendilerineörnek olarak gösterdi" dedi.


Öte yandan, festival alanında stantlar kurulurken, Narkotik Suçlarla Mücadele ŞubeMüdürlüğü ekipleri de genç ve çocukları uyuşturucu ile mücadele konusundabilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
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