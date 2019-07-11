Karayolunda başıboş hayvanlar trafiği tehlikeye düşürüyor Samsun-Sinop karayolundabaşıboş büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışını aksattı.

Samsun-Sinop karayolundabaşıboş büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışını aksattı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun-Sinopkarayolunda başıboş dolaşan büyükbaş hayvanlar, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Sahipleri tarafından otlamaları için yol kenarına salınan büyükbaş hayvanlar, kara yolunda tehlike saçıyor. Trafiğin yoğun olduğu Samsun-Sinop kara yolunda hayvanlar zaman zaman kazalara da neden oluyor.

Yetkililer, başıboş hayvanların trafiğe çıkmalarından dolayı hayvanların kulak küpelerinden sahiplerinin tespit edildiğini, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçuyla hayvan sahiplerine cezai işlem uygulandığını belirterek, hayvan sahiplerini uyardı.

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